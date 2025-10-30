Uomini e Donne, è tempo di segnalazioni! Cavaliere del parterre maschile nei guai

Arriva una segnalazioni negli studi televisivi di Uomini e Donne. Un cavaliere del parterre maschile potrebbe essere nei guai.

È arrivato, per altro, proprio quest’anno. Mancava la consueta benedizione da parte di opinionisti e altri partecipanti infuriati. I telespettatori si chiedono se Maria De Filippi abbia intenzione di cacciarlo.

Tempo di segnalazioni negli studi televisivi di Uomini e Donne

È tempo di segnalazioni negli studi televisivi di Uomini e Donne. Finora le puntate erano troppo tranquille, insomma. Gemma Galgani alle prese con Mario Lenti, il cavaliere che – non si sa bene sulla base di quale criterio – le ha fatto perdere completamente la testa. Passiamo poi ad Agnese De Pasquale, la femme fatale incredibilmente intelligente che si è persa in un bicchier d’acqua, di nome Federico Mastrostefano. Ma ci sono altre new entry del parterre maschile che hanno fatto sbattere le ciglia alle dame del Trono Over.

Tra questi c’è Tony Scaffidi. Chioma lunga e selvaggia, barba lunga e incolta, sguardo ammiccante. Perdono la testa per lui Barbara De Santi, Gloria Nicoletti e Federica. Quest’ultima, a quanto pare, ha superato le altre contendenti. Inizialmente l’hair-stylist ha ammesso di voler baciare tutte e tre, dopodiché ha confessato di aver provato un maggiore coinvolgimento per Federica. Qualcosa di più profondo rispetto alle altre due, che va oltre la mera attrazione fisica. Eppure, è proprio lui il protagonista della segnalazione.

È Lorenzo Pugnaloni a lanciare la bomba sui social media: “Lui era fidanzato fino a fine agosto con una ragazza parecchio più giovane – e continua –. A Piacenza dicono che l’abbia lasciata proprio per andare a Uomini e Donne“. Con i tempi ci siamo. A settembre è approdato nel programma, spiegando di aver avuto una sola storia importante, finita però da anni. E inoltre non è finita qui. Inconsapevole forse della lealtà dei telespettatori, Tony si è anche confidato con le sue clienti.

Pugnaloni spiega: “Pare abbia confidato alle sue clienti di voler partecipare a Temptation Island“. Un piano architettato per cavalcare l’onda della visibilità conseguente proprio alla partecipazione al format di Maria De Filippi. Non è chiaro cosa succederà ora. Non è ancora stata registrata una nuova puntata. In studio potrebbe scatenarsi l’inferno, soprattutto da parte delle dame che l’hanno frequentato.