Amazon, il filtro che sblocca gli sconti: ecco dove si nasconde l’offerta a metà prezzo

Il sito di Amazon offre diversi filtri di ricerca, e ce n’è uno che permette di trovare il prodotto che cerchiamo al prezzo più basso.

Che Amazon sia oggi il marketplace più usato in Italia è sotto gli occhi di tutti. Non servono dati a confermarlo: basta pensare a quante volte lo apriamo quando dobbiamo comprare qualcosa in modo sicuro e con consegne generalmente rapide e convenienti. Il problema, però, è che i prezzi non sempre sono i migliori.

Capita spesso di imbattersi in costi alti e, per scovare l’offerta giusta, si finisce a perdere tempo confrontando prodotti, tempi di spedizione e mille varianti che fanno passare la voglia anche ai più pazienti. Alla fine ci si accorge che Amazon è davvero una miniera di risparmio, ma solo per chi lo sa usare nel modo giusto.

Il punto è che, pur essendo semplice risparmiare, molti non conoscono i filtri. Sono proprio loro a rendere possibile una ricerca mirata e a far emergere le offerte. Nessun trucco informatico, nessun procedimento complicato: basta saperli usare.

Sconti Amazon: il filtro che in pochi usano davvero

C’è un trucco che la maggior parte degli utenti ignora, ed è nascosto proprio lì, tra le opzioni che di solito scorrono via senza pensarci troppo. Dopo aver fatto una ricerca su Amazon – ad esempio scrivendo ‘lampada da tavolo’ – basta guardare in alto a sinistra e cliccare sull’icona con le due lineette orizzontali. È il menu dei filtri, quello che permette di perfezionare la ricerca in base ai dettagli che ci interessano davvero: colore, marchio, tempi di consegna, recensioni. Ma la vera chicca è l’opzione ‘offerte del giorno’.

Selezionandola, la pagina cambia volto. Non compaiono più i soliti prodotti che magari conosciamo già o vediamo nell’immediato, ma una selezione di articoli con sconti a tempo limitato, legati proprio a ciò che stiamo cercando. In pratica, invece di passare ore a spulciare pagine infinite, ci si ritrova subito davanti le occasioni più convenienti, senza dover fare confronti estenuanti.

Il bello è che non si tratta di sconti casuali o su prodotti che non c’entrano niente con la ricerca: se abbiamo digitato ‘lampada da tavolo’, Amazon ci proporrà lampade da tavolo in offerta proprio in quel momento. Ed è questo il punto che fa la differenza, perché consente di risparmiare tempo e denaro con un gesto semplice che quasi nessuno ricorda di fare.

Insomma, non servono software nascosti o guide complicate: basta un clic in più, ed è come se Amazon ci aprisse la porta di un reparto segreto dedicato ai veri affari.