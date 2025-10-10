Amici, tanta paura per l’ex insegnante: “Sono stato operato”

Uno degli ex insegnanti di ‘Amici’ ha passato un periodo difficilissimo. È stato costretto a sottoporsi a un’operazione. Sono bastate queste parole a creare il panico sul web.

Su Canale 5, è finalmente iniziata la nuova edizione di ‘Amici’. Sono già andate in onda due puntate e, fino a questo momento, la risposta è stata ottima. Il gruppo degli insegnanti, composto da Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, si è già messo all’opera per seguire al meglio gli allievi.

Negli ultimi giorni, tuttavia, si è diffusa una notizia che ha fatto tremare i fan del talent show di Maria De Filippi. Uno degli ex professori, infatti, ha parlato della sua difficile situazione. È stato costretto addirittura a ricorrere alle cure dell’ospedale.

Amici, scoppia il panico tra i fan: l’ex insegnante di ballo non sta bene

Nel corso degli anni, il cast di ‘Amici’ si è rinnovato con costanza. Si tratta di uno show dove i professori tendono ad alternarsi tra loro. Solo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi non si sono mai mossi dalle loro postazioni. Uno degli ex insegnanti, di recente, ha parlato della sua delicata situazione. L’ha fatto a Verissimo, di fronte alle telecamere di Silvia Toffanin.

Si sta parlando di Raimondo Todaro, finito al centro dei gossip anche per la fine dell’amore con Francesca Tocca. Il diretto interessato ha spiegato di aver affrontato alcuni problemi di salute piuttosto gravi. Gli sono stati diagnosticati quattro tumori all’intestino e, purtroppo, tre di questi erano maligni. La sua battaglia è iniziata nel 2020, quando era stato portato in sala operatoria per un’appendicectomia.

Per evitare di andare incontro a spiacevoli conseguenze, dovrà sottoporsi a controlli serrati per tutta la vita: “Adesso, in questo mese di ottobre, devo rifare i controlli e sarà così a vita, ma per fortuna il fatto di tenermi monitorato mi permette di prendere tutto per tempo. Insomma, ormai è una routine“.

Per fortuna, sembra che tutto stia andando per il meglio. Ha pubblicato tra le sue storie di Instagram una foto dove si è mostrato con un ago nel braccio. Successivamente, ha tranquillizzato i fan con parole decisamente rassicuranti: “Eccoci qua bro…Tutto a posto. Ho fatto tutto e non ho niente“. La malattia che lo ha colpito è stata la stessa contratta dal padre. Probabilmente, c’è anche una forte componente ereditaria. Grazie all’aiuto dei medici, però, potrà tenere tutto sotto controllo e prevenire eventuali complicazioni.