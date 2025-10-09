Apprensione per Celentano: le ultime news dal Campus Bio Medico – FOTO

Il pubblico è in notevole apprensione per Celentano, dopo averlo visto all’interno del Campus Bio Medico di Roma, inevitabile pensare possa avere dei problemi di salute.

È più che naturale essere in apprensione per un personaggio famoso che abbiamo avuto la possibilità di vedere decine di volte in Tv o magari anche di incontrare anche solo per caso dal vivo. In casi simili, infatti, si inizia a considerarlo come parte della nostra famiglia a causa di un naturale moto di affetto che può scatenarsi, così da augurarsi che tutto possa andare per il meglio se dovessero emergere problemi di salute.

Molti di loro decidono ormai sempre più spesso di parlarne apertamente, ben sapendo come condividere possa dare almeno in parte un po’ di sollievo, oltre a essere di aiuto a chi sta vivendo la stessa situazione e non sa bene quando e se ne uscirà. Questa volta la situazione riguarda un artista amatissimo, che può vantare una carriera lunghissima, ma soprattutto fan di tutte le età, per questo dopo averlo visto al Campus Bio Medico di Roma si è provato a cercare di capire quale possa essere il motivo che lo ha portato lì.

Celentano ha problemi di salute? La foto allarma i fan

Quando ascoltiamo il cognome Celentano è normale associarlo subito ad Adriano, uno che non ha bisogno di grandi presentazioni visti i tanti successi ottenuti nel corso della carriera cantati ancora adesso da un pubblico di tutte le età. L’idea che possa avere problemi di salute non può che metterci in apprensione, pur avendo superato gli 80 anni, per questo può essere naturale immaginare che possa essere stato al Campus Bio Medico di Roma per fare accertamenti.

In realtà, si tratta di un altro componente della famiglia, quasi noto come lui, ovvero Alessandra Celentano, ormai da anni maestra ad “Amici”, dove si distingue sempre per la sua grande attenzione alle regole, da cui non può prescindere chi pratica danza classica come ha fatto lei. Nel talent show lei è sicuramente l’insegnante più temuta per la sua capacità di non usare mezze misure quando si tratta di esprimere un giudizio su un allievo, convinta che dire la verità sia meglio che creare illusioni. Ma quale sarebbe il motivo per cui lei si trovava nella struttura della capitale?

Come è possibile notare nello scatto che la ritrae di spalle, lei si trovava in sala di aspetto insieme a un’amica, che lei con ogni probabilità ha scelto di acccompagnare per una visita a cui avrebbe dovuto sottoporsi. Impossibile ovviamente sapere di cosa si tratti, come è giusto che sia, ma anche in questo frangente l’ex ballerina si è dimostrata una persona sincera e leale, consapevole di come poter contare sul sostegno di una persona cara sia importante per provare a scongiurare l’ansia che si può avvertire.

Del resto, anche lei si è trovata ad affrontare una situazione non semplice, a causa di quella che viene definita “sindrome dell’alluce rigido”, in cui possono incorrere spesso i danzatori. Il disurbo colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole, per poi arrivare a provocare problemi alle ossa e forti dolori. Tutto questo è causato dall’usura a cui si può andare incontro dopo i tanti anni a fare coreografie anche impegnative, non a caso ora per lei è impossibile riuscire a mettere i tacchi. Alessandra è quindi un’amica preziosa, su questo ci sono pochi dubbi!