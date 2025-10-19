Auto ibrida? Attento a questo errore sull’assicurazione: paghi il doppio senza motivo

Se possiedi un’auto ibrida devi fare attenzione quando procedi con l’assicurazione: non fare questo errore, rischi di perdere tutti i benefici.

Le auto ibride sono una grande novità nel panorama automobilistico, dato che sono caratterizzate dalla presenza di due motori distinti: uno tradizionale a benzina e un motore elettrico. Questa combinazione offre importanti vantaggi, legati sia all’efficienza energetica sia alla riduzione delle emissioni, quindi si parla di un trasporto più sostenibile. Questi veicoli non richiedono un cambiamento significativo del modo di guidare.

Infatti hanno il medesimo stile delle auto a benzina o diesel. Inoltre sfruttano il recupero dell’energia durante le frenate e le decelerazioni per alimentare il motore elettrico. Vuol dire, quindi, un migliore funzionamento del veicolo e anche una maggiore ottimizzazione nell’uso dell’energia elettrica e del carburante. Se però si possiede un’auto ibrida bisogna fare attenzione quando si procede con l’assicurazione.

L’errore da non fare mai con l’auto ibrida: fai attenzione quando compili l’assicurazione

Le auto ibride hanno un’assicurazione ‘diversa’, dato che possono beneficiare di varie ‘agevolazioni’. Chi la possiede deve fare molta attenzione quando procede con l’assicurazione, perché le tariffe non sono le stesse di un’auto a benzina o diesel. Molti proprietari non sanno che possono approfittare della categoria ‘eco’, che permette di avere sconti addirittura fino al 45%. Per evitare questo errore bisogna confrontarsi con la propria compagnia di assicurazione.

Essa, infatti, deve riconoscere chiaramente, apportando una notazione, la presenza di un veicolo ibrido, in modo che i costi possano poi essere più bassi, visto che si tratta di una macchina a basso impatto ambientale. Anche per quanto riguarda il bollo ci sono degli sconti, previsti in alcune regioni italiane, ma il risparmio varia. È importante quindi informarsi prima di procedere con la ‘normale’ assicurazione, in modo da avere tutte le agevolazioni stabilite.

Per esempio in Puglia è valida l’esenzione del bollo per 6 anni dalle immatricolazioni, mentre in altre regioni l’esenzione può avere una durata inferiore, dai 3 ai 5 anni. È necessario verificare presso la propria regione, dato che queste informazioni non vengono sempre in automatico rilasciate. Spesso chi possiede un’auto ibrida, a causa di una disattenzione, quando fa l’assicurazione, paga quasi lo stesso importo di chi, invece, ha una macchina solo a benzina. È un errore che può far aumentare i costi inutilmente e può far perdere a tantissimi proprietari un risparmio di oltre il 40%.