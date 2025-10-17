Beautiful, l’omicidio horror: puntate da incubo 20-25 ottobre

Le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful, in onda dal 20 al 25 ottobre: l’omicidio horror che regala trame da incubo agli spettatori.

Parlando di Beautiful, siamo abituati a pensare a dinamiche amorose, figli, matrimoni, addii e drammi strappalacrime; in tanti anni, però, la soap ci ha abituato anche a vere e proprie situazioni da thriller, dove non mancano intrecci e omicidi degni dei migliori film gialli.

Nelle ultime puntate, abbiamo assistito all’ennesimo scontro fra Steffy e Sheila, nonostante questa volta la Carter si sia professata innocente; la giovane Forrester ha augurato il peggio alla madre di suo marito, mentre Sheila ha cercato di giustificarsi con Finn e Deacon.

La tensione è decisamente alta, ma nulla in confronto a ciò che vedremo in onda da lunedì 20 ottobre e fino a sabato 25 ottobre: le tinte diventeranno fosche e gli spettatori vedranno in scena delle dinamiche da horror, con un omicidio da incubo. Cosa succederà e chi sarà la vittima?

Beautiful, anticipazioni 20-25 ottobre: l’omicidio che cambia tutto

Le prossime puntate manderanno in onda un omicidio davvero da brividi, che verrà realizzato in una notte ventosa e di maltempo, come nei migliori film horror. Sola in casa, Steffy sente dei strani rumori e si rende conto che Sheila è nascosta nell’oscurità, per osservarla. Terrorizzata e nel pieno del blackout, Steffy compie un gesto che avrà delle terribili conseguenze.

Poco dopo, in preda al panico, effettua una chiamata per chiedere aiuto, raccontando di quanto successo: un’estranea è entrata in casa sua e per difendersi l’ha colpita con un coltello. Mentre a “Il Giardino” Deacon parla con Liam di Sheila, con lo Spencer che si mostra preoccupato per le improvvise sparizioni della donna, Steffy (sotto shock) confessa a Finn di aver ucciso Sheila per autodifesa. Finn è totalmente sconvolto dalla notizia.

La notizia della morte di Sheila, confermata dal medico legale, arriva anche alla Forrester Creations: Ridge e Thomas corrono da Steffy per sostenerla e lei racconta quanto successo. Una grande tragedia che porta tensione nella vita di Steffy e Finn, ma anche nel rapporto fra Ridge e Thomas; Ridge cerca comunque di supportare la figlia, tentando di spiegare a Finn che ha agito per legittima difesa, ma il dottore non può non pensare all’immagine di sua madre biologica accoltellata.

Una situazione da incubo che lascerà un segno evidente nelle trame della soap. Ma Sheila è davvero morta? Sappiamo bene che la Carter è un osso duro e proprio in questi ultimi anni è tornata dall’al di là…