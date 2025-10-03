Blanca, scappa! Nessuna via di fuga, precipita nel buio. Anticipazioni, 6 ottobre

Nuove anticipazioni di Blanca 3 che vedono la protagonista in pericolo: rischia di sprofondare nel buio.

Lunedì 29 settembre è cominciata la 3a stagione di Blanca. I telespettatori ritrovano la propria beniamina in modo totalmente diverso da come l’hanno lasciata. Qualche piccolo cambiamento estetico ma, soprattutto, lei. Arrabbiata, spenta, impaurita. Le ultime vicissitudini sono state deleterie per la sua psiche.

In particolare la morte di Linneo, il suo amatissimo cane-guida che, da sempre, l’ha accompagnata fin da quando era bambina. L’amica a 4 zampe era i suoi occhi e, perderla, significa restare completamente al buio. Fortunatamente, non è sola. C’è Cane 3 insieme a Blanca, tuttavia non è lo stesso.

Prossimamente, quest’ultima finirà nei guai. Una situazione ad alto rischio, tale da non avere alcuna via di fuga. Nessuna possibilità di salvarsi, se non aggrapparsi a una flebile speranza. Bacigalupo e Liguori arriveranno in tempo per soccorrerla? Ogni istante potrebbe rivelarsi prezioso affinché si eviti la tragedia.

Blanca 3, spoiler 6 ottobre: rischia la vita

Sono trascorsi sei mesi dalla scomparsa di Linneo e Blanca non si dà pace. Intanto torna alla sua routine lavorativa, indagando su un nuovo caso: la morte di una (finta) suora di origine ucraina. In tale occasione incontra Domenico Falena, un contractor specializzato nella protezione armata di navi cargo.

La protagonista ne è attratta, ma è innamorata anche di Michele Liguori, benché sia arrabbiata con il collega – precedentemente, scattata una liaison tra i due, senza seguito (apparente). Ad ogni modo, tenta di ricostruirsi una vita sentimentale, ricominciando a vivere: dunque, trascorre una notte di passione con Falena.

Il colpo di scena, pochi minuti prima dei titoli di coda della prima puntata: Blanca è incinta. Ebbene, cosa succederà lunedì 6 ottobre? Altri due episodi, Il Delfino e Paura del Buio. Nuova indagine, la morte di un tirocinante del Centro Recupero Animali Marini che porterà Ferrando e Liguori a riavvicinarsi.

Intanto, Blanca sta seguendo un altro caso parallelo, aperto nella scorsa puntata: il ritrovamento del figlio di Domenico, avuto dalla ragazza ucraina. Nel secondo episodio, la protagonista rimarrà vittima di un’aggressione violenta. Attimi di terrore durante i quali è costretta a fare i conti con le proprie fragilità.

Ormai è vulnerabile e tale brutta esperienza le arrecherà un trauma incancellabile. Perciò si assenterà dal lavoro, lasciando che siano Bacigalupo e Liguori a risolvere l’indagine. Nel frattempo, però, non può arrendersi con l’aitante contractor. Quindi proseguirà le ricerche per un caso destinato a cambiarle la vita.