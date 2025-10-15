Click day Bonus elettrodomestici, chi tarda perde i 200 euro

Ci sono novità sul Bonus elettrodomestici dal valore fino a 200 euro. Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta.

I contribuenti che vorranno approfittare del Bonus elettrodomestici dovranno farsi trovare preparati al click day per non perdere i 200 euro considerando che le risorse verranno distribuite in base all’ordine di arrivo delle domande. Il Governo ha stanziato 50 milioni di euro per finanziare la misura.

Si attende da mesi il Bonus elettrodomestici promesso dal Governo per l’acquisto di apparecchi a più alta efficienza energetica. Questa misura è diversa rispetto al Bonus mobili e grandi elettrodomestici perché non richiede che siano effettuati lavori di ristrutturazione per avervi accesso. Permette alle famiglie di abbracciare la transizione green sostituendo vecchi elettrodomestici dagli elevati consumi con modelli dalla più alta classe energetica per ridurre i costi in bolletta.

Un vantaggio che tarda ad arrivare. Finalmente il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale confermando lo sconto in fattura del 30% per i grandi apparecchi con tetto di spesa massimo di 100 euro che può arrivare a 200 euro per le famiglie con ISEE entro 25.000 euro. Ora si attende il passo successivo, che venga fissata e comunicata la data per l’invio della domanda di Bonus elettrodomestici.

Novità Bonus elettrodomestici, in arrivo il click day

Si attendono i provvedimenti attuativi volti a spiegare come funzionerà la richiesta della misura e soprattutto a rendere nota la data del click day. Non appena la piattaforma online verrà aperta per accogliere le domande bisognerà affrettarsi prima che le risorse finiscano. L’assegnazione del Bonus elettrodomestici, infatti, avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. Si prevede, dunque, un elevato numero di accessi alla piattaforma nelle prime ore utili.

Per evitare che i furbetti chiedano il Bonus senza averne reale bisogno – in attesa di un acquisto futuro ad esempio – il Governo fisserà un limite entro il quale comprare il grande elettrodomestico che dovrà essere di classe energetica superiore rispetto a quello da sostituire. Il contributo si potrà usare solo per un apparecchio a nucleo familiare.

Una volta inviata la domanda se sarà accolta l’interessato riceverà un voucher digitale che dovrà essere poi presentato al momento dell’acquisto al venditore. Lo sconto verrà applicato subito in cassa. Nei provvedimenti attuativi ci saranno i dettagli relativi alla registrazione, al caricamento dei dati, alle tempistiche d’uso del voucher. Ricordiamo che la rottamazione del vecchio apparecchio è condizione necessaria per sfruttare il Bonus elettrodomestici e che il nuovo acquisto dovrà essere prodotto in Europa.