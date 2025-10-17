Colpo di scena ad Uomini e donne: Sara chiama l’amatissimo ex corteggiatore

Nel corso di una recente registrazione di Uomini e donne Sara ha chiesto alla produzione di far scendere per lei l’ex corteggiatore.

Nelle ultime puntate di Uomini e donne c’è stato un vero e proprio colpo di scena, con la scelta di Maria De Filippi di dare il trono a Sara Gaudenzi, la corteggiatrice di Flavio Ubirti. La giovane era arrivata in studio per conoscere il tronista, ma fin da subito lo ha attaccato, sostenendo di vederlo spento e poco curioso. Ha spesso usato parole dure sulle uscite con le altre corteggiatrici, fino al punto di non notare da parte sua un sincero interesse.

A quel punto Maria ne ha approfittato per offrirle il trono che lei ha accettato. Sara ha deciso di mettersi in gioco in una veste diversa, quella di tronista, dopo aver capito che con Flavio può esserci solo un rapporto di amicizia. Appena ha iniziato il suo percorso- come riportano le anticipazioni- si è resa protagonista di un inaspettato gesto: ha fatto richiamare in studio un ex corteggiatore di Cristiana.

Torna ad Uomini e donne per Sara: la tronista lo ha voluto in studio

Negli ultimi giorni sono state registrate nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nelle prossime settimane. Sara ha iniziato da poco il suo percorso come tronista e, a quanto pare, sta già facendo discutere. Nella registrazione del 13 ottobre- come riporta Lollo Magazine- Cristiana ha dovuto salutare Jakub, che ha deciso di andare via, in seguito all’ennesima discussione. La giovane, fin da quando è in trasmissione, lo ha sempre criticato.

Lo ha accusato di essere lì solo per visibilità e di non essere realmente interessato a lei. Nonostante il bacio che si sono dati in una precedente registrazione, la tronista ha continuato ad avere dubbi. Il corteggiatore, per questo, ha deciso di autoeliminarsi, ma nel giro di poche ore è ritornato in studio. Sara, infatti, nella registrazione del 14 ottobre, ha chiesto alla redazione di farlo tornare, perché interessata a conoscerlo.

Il giovane, a quanto pare, ha deciso di restare per iniziare una frequentazione con la nuova tronista. La decisione di quest’ultima di richiamare Jakub ha creato il caos in studio, gli altri corteggiatori non hanno apprezzato la sua scelta. Cristiana, invece, non ha nascosto la delusione e ne ha approfittato per accusarlo, nuovamente, di essere tornato solo per visibilità. Secondo il suo parere il corteggiatore non sarebbe ad Uomini e donne per cercare l’amore.