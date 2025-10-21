Come trasformare una vecchia Tv in una smart: il trucco (quasi) gratis che devi assolutamente conoscere

Televisione sempre più smart? Ti diciamo noi come intervenire e spenderai pochissimi soldi, tutto quello che c’è da fare.

La televisione da molti è considerata un vero e proprio svago, sono tantissimi quelli che tornano a casa e vogliono solo accomodarsi sul divano e guardare i programmi preferiti. Ma delle volte il segnale potrebbe andare e venire e ciò che si desidera è solo una cosa: rendere Smart la propria tv.

Attenzione, però, per riuscire in tutto questo non è necessario spendere grosse cifre, come spesso si crede, anzi in men che non si dica sarà possibile risolvere la questione. Se siete pronti vi diremo cosa potrebbe fare la differenza.

TV sempre più smart: con questo piccolo dispositivo trasformerai tutto

Sono pochissimi quelli che riescono a vivere senza una tv in casa, ma come ben sappiamo con il tempo la tecnologia è andata avanti e questo significa solo una cosa: bisogna adattarsi e rendere le tv sempre più smart. A tal proposito è possibile seguire alcuni passaggi, così non si avranno più problemi con il segnale, l’obiettivo di oggi è rendere tutto possibile seguendo pochi passaggi. Il dubbio che molti hanno è che tutto ciò potrebbe portare a spendere grosse cifre, ma cosa c’è di vero? Sappiate che con una piccola cifra tutto sarà risolvibile, non resta che partire e scoprire tutti i dettagli. Pronti?

Non è necessario – contrariamente a quello che si pensa – procedere con l’acquisto di un nuovo televisore che inevitabilmente significa investire cifre alte. Quello che farà la differenza è un oggetto che è acquistabile a circa 10 euro. Quest’ultimo può essere adattato a qualsiasi tipo di televisore.

A tal proposito avete mai sentito parlare della chiavetta DQ03 Mini, ma di cosa si tratta? Per chi non lo sapesse si tratta di un dispositivo che permette di avere una smrt tv. Ma quali passaggi è doveroso seguire per riuscire ad avere un tv smart? Semplice, basterà collegare la chiavetta alla porta HDMI alla tv, dovrà essere alimentata attraverso la presa USB-C incorporata e tutto sarà pronto.

Subito dopo sarà necessario accendere la tv e connetterla ad internet, ovviamente con una connessione WiFi, in questo modo si potrà avere a disposizione una Tv super tecnologica, per quel che riguarda il prezzo dell’oggetto è bene sapere che è molto contenuto con circa 10 euro tutti i canali saranno disponibili. Con una cifra irrisoria sarà possibile correre ai ripari.