Diamond painting, ecco perché questo hobby sta spopolando: non riuscirai più a staccartene

Il diamond painting è divertente e sorprendentemente creativo. Si tratta di un intramontabile hobby, capace di entrare nel cuore e di stimolare la coordinazione visivo-motoria.

Da qualche anno, il diamond painting sta letteralmente spopolando. Si tratta di un hobby creativo, semplice e divertente, adatto a tutte le età. Permette di esprimere se stessi nei ritagli di tempo, senza comportare spese eccessive o uno sforzo ingestibile. Il semplice gesto di posizionare i diamantini genera un forte stato di benessere, rilassando la mente e aiutandola a lasciarsi alle spalle i cattivi pensieri.

Sul web, sono nate anche tantissime pagine dedicate a tale attività. Gli utenti mostrano i loro lavori, scambiandosi consigli, vendendo le tele che hanno a casa e prendendo spunto dagli altri. Esistono anche diversi gruppi in italiano.

Diamond painting, ecco di cosa si tratta: è questo l’hobby del momento

Le persone amano cimentarsi in hobby creativi. Grazie a essi, riescono a dare libero sfogo alla fantasia e alla manualità. Per alcuni, servono dei talenti precisi, per altri, invece, basta seguire le istruzioni e sviluppare una buona manualità. Il diamond painting fa parte proprio di questa seconda categoria.

Il kit è composto da una tela con un disegno, delle bustine con diamantini di colori diversi, una penna specifica per prelevarli, un cubetto di cera e un piccolo contenitore in plastica per facilitare il lavoro. La colla della tela, già presente fin dall’inizio, consente di far aderire ogni elemento con estrema facilità. Il punto giusto è indicato da una leggenda specifica, che si può consultare su uno dei lati del disegno, o anche su entrambi.

L’obiettivo è quello di inserire tutti i diamantini, fino a ricreare il disegno prescelto. L’effetto finale è straordinario, soprattutto se si opta per dimensioni più consistenti. In Italia, i kit possono essere acquistati in alcuni negozi cinesi, da Tedi o da Action. Il prezzo, solitamente, si aggira tra i 3 e i 7 euro. Per una scelta più ampia, invece, si consiglia di rivolgere la propria attenzione al web. I cataloghi sono ricchi e, in alcuni casi, è possibile inviare una foto per la creazione di una tela personalizzata.

Questo hobby sembra destinato a crescere con il tempo. I più appassionati hanno modo di arricchire i loro kit, con scatoline apposite, numeri per identificare le varie sfumature di colore, penne dotate di una luce bianca e brillante e raccoglitori per contenere i propri lavori. I più belli potranno essere appesi sulle pareti.