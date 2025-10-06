Dopo il Grande Fratello, un triste retroscena: difficile accettarlo

Dal Grande Fratello con furore, tuttavia l’amarezza imperversa: triste accettare la realtà.

Si è rotto il ghiaccio, i primi giorni all’interno della Casa sono già infuocati, tra liti e toni sempre più alti. Il cambiamento si percepisce, ma le dinamiche identiche. Il Grande Fratello dà, il Grande Fratello toglie. L’occasione ghiotta quando si è in cerca di visibilità, la stessa fama che potrebbe volare via in un soffio.

Una carta da giocare con cautela poiché è facile ritrovarsi fuori dal giro, da un giorno all’altro. Durante questi anni, quante scene il pubblico ha assistito, alcune da dimenticare. Una parola di troppo fa la differenza, che si tratti di insulto, bestemmia o innata cattiveria.

Qualcuno resiste, altri arrancano, altrettanti affondano. Una recente testimonianza ne è la prova. Un ex gieffino si racconta, condivide con i telespettatori una realtà inimmaginabile, almeno per sé. Il tutto accompagnato da un amaro retroscena, insopportabile.

Grande Fratello, pesante esclusione: tutta la verità

Molti si ricorderanno dell’edizione numero 7 del reality show. Ginevra Lamborghini e quel pessimo riferimento al bullismo nei confronti di Marco Bellavia resterà negli annali del GF, oltre ad essere la pagina di televisione più brutta della storia. Tuttavia, si rammenti anche l’ex coppia Fiordelisi-Donnamaria, per esempio.

Un altro amore sbocciato durante quel periodo: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia – tuttora innamoratissimi. Ebbene, proprio il fratello della più nota Guendalina, sfoga la propria frustrazione riguardo la mancata partecipazione a Pechino Express. Dopo il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, la sparizione dalle telecamere.

Recentemente ha rilasciato dichiarazioni durante un’intervista a Casa Lollo da Lorenzo Pugnaloni: “Ho provato più volte a presentarmi ai casting, ma c’è qualcuno che non mi vuole“. Lo affascina particolarmente il reality di Costantino Della Gherardesca – Edoardo parrebbe un profilo coraggioso, dedito all’avventura.

Sarebbe perfetto per Pechino Express, forse però la sua indole così diretta e schietta non è ben vista. Diversi i tentativi proposti: prima con la sorella, poi accompagnato da un’amica, infine insieme alla fidanzata. Niente da fare. Un retroscena inedito e una forte delusione di cui però non se ne fa cruccio, anzi è speranzoso.

Difatti, così aggiunge: “Magari un giorno riuscirò perché sarebbe un’esperienza che mi piacerebbe tantissimo fare“. La nuova edizione dell’amatissimo adventure game di Sky avrà partenza la prossima primavera, toccando Paesi quali Indonesia, Cina e Giappone. Un vero peccato, opportunità mancata.

Purtroppo, sovente, capita. Come anzidetto, una parola di troppo, scavalcare qualcuno o risultare scomodo, sono motivazioni che si insinuano negli ambienti che contano, consolidando simpatie oppure antipatie. Ma, chissà. Come si è sbloccato per Barbara D’Urso, lo stesso miracolo potrebbe avvenire per Edoardo Tavassi.