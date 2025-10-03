Flavio Ubirti lascia Uomini e donne? Le anticipazioni rivelano un colpo di scena

Flavio Ubirti dice addio al trono di Uomini e donne? Il tronista, dopo quanto successo in puntata, è stato costretto a farlo.

La nuova edizione di Uomini e donne ha esordito su canale 5 lunedì 29 settembre 2025, mentre le registrazioni sono partite a fine agosto. I primi due tronisti, Flavio Ubirti e Cristiana Anania, hanno fatto ingresso in studio nella prima puntata e hanno avuto modo di vedere le corteggiatrici e i corteggiatori. Il pubblico ha conosciuto il tronista nell’ultima edizione di Temptation Island, dove ha vestito il ruolo di tentatore.

Durante l’esperienza nel programma dei sentimenti si è avvicinato particolarmente a Denise Rossi, oggi ex fidanzata di Marco. I due hanno condiviso alcuni momenti insieme, ma al termine del format, non hanno continuato la conoscenza. Oggi Flavio è impegnato ad Uomini e donne, anche se, il suo percorso è iniziato subito in maniera turbolenta. Secondo le ultime anticipazioni nel suo trono potrebbe esserci già un colpo di scena.

Uomini e donne, anticipazioni ottobre: il trono di Flavio è già nel caos

Flavio Ubirti, dopo aver conosciuto nella prima puntata le corteggiatrici scese all’appuntamento al buio, ha avuto modo di fare le prime esterne. Negli ultimi appuntamenti, che andranno in onda nei prossimi giorni, ha portato fuori Denise e Martina. La prima, dopo aver visto il suo filmato, lo ha criticato accusandolo di avere lo stesso comportamento con tutte. In seguito, nella nuova registrazione, ha fatto un’esterna con Nicole, ma non è stata mandata in studio.

Nella stessa puntata, però, c’è stato un inaspettato colpo di scena: Denise e Martina non si sono presentate e il tronista ha deciso di lasciare lo studio per capire il motivo della loro assenza. Spera infatti che tornino nel programma e che gli dicano da vicino che non vogliono più corteggiarlo. A quanto pare il tronista è rimasto, al momento, senza corteggiatrici, ma non è da escludere che tutto cambi nella nuova registrazione.

Cristiana, invece, è uscita con Ernesto, mentre Federico ha espresso il desiderio di andarsene, dato che si è dispiaciuto per non essere stato portato in esterna. Il corteggiatore è uscito poi dallo studio, con la tronista che lo ha inseguito, ma quanto successo dietro le quinte non è stato mostrato. Soltanto nella nuova puntata i telespettatori scopriranno se Ernesto continuerà a corteggiarla. Anche Sara Gaudenzi, la nuova tronista ed ex corteggiatrice di Flavio, ha fatto un’esterna con un corteggiatore di nome Marco. In seguito sono scesi altri ragazzi.