Forbidden Fruit, succede tutto alla festa: Alihan furioso, Zehra manipolata

Forbidden Fruit, la festa della discordia ospita tantissimi eventi: Alihan furioso e Zehra manipolata, le anticipazioni.

Succede di tutto nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, con la serie che continuerà a proporci tanti inganni, malintesi e drammi sentimentali: alcune dinamiche ormai stanno arrivando nel loro punto massimo di tensione e la prossima settimana sarà sicuramente decisiva.

Nelle ultime puntate, stiamo vedendo Ender continuare a portare avanti i suoi piani, mentre Zehra subisce le conseguenze dello scandalo: la pubblicazione delle sue foto da ubriaca complicano la sua storia con Kemal, proprio mentre Ender le si finge amica. Inoltre, la donna ha chiesto con Alihan l’affidamento di Erim; una mossa che spinge Zeynep a lanciarsi nella nuova relazione con Dundar, iniziata proprio per far ingelosire il suo ex.

Cosa vedremo nelle prossime puntate? Gli intrecci amorosi e i piani segreti continueranno ad essere assoluti protagonisti, soprattutto perché una festa sarà il centro nevralgico di tantissime dinamiche.

Forbidden Fruit, trame 27-31 ottobre: Ender manipola Zehra mentre Alihan è furioso

Stando alle anticipazioni riportate da TV Soap per gli episodi di Forbidden Fruit dal 27 al 31 ottobre, la festa della famiglia Aydin sarà il punto nevralgico in cui accadranno diversi avvenimento. Ender invita Zehra e insieme a Yildiz escogita un piano per farle credere che tra Irem e Kemal ci sia una relazione.

Halit riceve la triste notizia della morte di un suo vecchio amico, che lo porta a farsi un esame di coscienza, mentre è sconvolto dalla richiesta d’affidamento di Erim fatta dalla sua ex moglie. Zeynep continua a portare avanti la finta relazione con Dundar, mentre Alihan ammette ad Hakan di essere molto rubato per questo, oltre che per il misterioso legame che unisce sua madre ad Halit.

Durante la festa, Irem infila una lettera nella giacca di Kemal, mentre Zehra la osserva; scopre poi che la lettera è sparita e così sospetta del tradimento di Kemal, vittima del piano di Ender e Yildiz. Dundar invece dedica una canzone a Zeynep, che scatena la gelosia di Alihan; furioso, lascia la festa insieme ad Ender.

Zehra è sempre più gelosa e sospettosa e spinta da Ender decide anche di pedinare Kemal; nel frattempo, Ender spiega a Irem che Yildiz l’ha ingannata, qualcosa che porta danni irreparabili nella sua relazione con Hakan. Quando scopre che gli ha mentito, Hakan si sente tradito e decide di lasciare Irem.