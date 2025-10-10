Harry e Meghan hanno una stalker: ecco chi è, tutti increduli

Meghan e Harry potrebbero essere in pericolo. I Duchi del Sussex hanno una stalker che segue la coppia ovunque. Persino in Nigeria.

Harry e Meghan hanno una stalker. Come nei film di spionaggio e nelle grandi biografie dei divi della storia. Una donna ossessionata soprattutto dal Duca del Sussex, capace di cogliere le falle nella sicurezza e avvicinarsi pericolosamente al suo idolo. Quanto accaduto nelle ultime settimane ha, in qualche modo, avallato la posizione dei due “disertori” in merito alla scorta. La coppia residente in California ha attaccato Re Carlo III diversi anni fa, in seguito alla sua decisione di negare la presenza delle guardie del corpo.

Lo stesso Ministero dell’Interno ha spiegato di essere impossibilitato a garantire il servizio, pagato per altro dai contribuenti, perché Harry e Meghan non risultano più figure istituzionali dal 2020. È un meccanismo che vale anche in Italia. L’esigenza di una scorta deve derivare da un alto potenziale di pericolo. Possono quindi accedervi i membri del governo, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Così come magistrati, giornalisti anti-mafia e simili.

In Inghilterra vale lo stesso principio. I privati non possono richiedere la presenza fissa di personale di sicurezza senza che ci sia un potenziale rischio. Harry e Meghan, di conseguenza, hanno dovuto pagare delle figure esperte di tasca loro. Non che manchino i soldi nel loro conto corrente, considerando i contratti multimilionari con Netflix & company. La stalker però potrebbe offrire alla coppia la scusa perfetta per far sì che si chiuda un occhio sulle questioni burocratiche di assegnazione.

Una donna ossessionata da Meghan e Harry

Non parliamo di una semplice fan, ma di una donna che – come abbiamo anticipato – è riuscita a eludere le guardie del corpo durante due eventi ufficiali. Come riflette FQ Magazine, quindi, non si tratta di occasioni informali nei quali Harry passeggia tranquillamente per le strade di Londra o di Montecito, ma di momenti nei quali l’attenzione dovrebbe essere altissima. Durante il WellChild Awards dello scorso settembre e presso l’Imperial College, dove era organizzata la serata di gala.

Un terzo episodio si è verificato in occasione della visiva presso il Royal British Legion Centre for Blast Injury Studies. Attività connessa agli Invictus Games. Si vocifera che la misteriosa donna sia riuscita a raggiungere la coppia persino in Nigeria. Tutte segnalazioni che hanno convinto le guardie del corpo private del principe a includerla nella lista delle persone “ossessionate”, prendendo visione della sua identità e di eventuali precedenti.