I vecchi guanti di lana si sono bucati? Con queste idee puoi trasformarli in splendidi regali

Se hai un vecchio paio di guanti di lana con dei buchi non buttarlo ma sfruttalo per preparare un regalo originale.

Quando si prepara l’armadio al cambio di stagione si tirano fuori un po’ alla volta le giacche, i maglioni e naturalmente guanti e berretti di lana. Nella confusione che si crea quando li si mette via a primavera non sempre ci si accorge di qualche buchetto che si può creare con il tempo. Così ce ne si rende conto solo quando ce li si rimette su e si vede che un dito sbuca.

Se si tratta di un paio fatto a mano o di un regalo è normale dispiacersi un po’, e ancora di più se è lana di buona qualità. Prima di pensare di gettarli però è da valutare un attimo il danno che hanno riportato. A meno che il paio non sia del tutto sfilacciato infatti è ancora possibile riciclarli con qualche piccolo ritocco fai da te.

Avere un po’ di dimestichezza con ago e filo può aiutare a salvare diversi capi di abbigliamento con buchi o scuciture. Quello dei guanti è forse l’esempio più semplice, ma gli stessi espedienti si possono usare per i berretti, i maglioni e volendo anche i calzettoni di lana.

Come si può riciclare un guanto di lana

Anche se il Natale per ora sembra ancora lontano non è mai troppo presto per pensare ai regali, specie se a costo zero. Se in famiglia ci sono bimbi piccoli una delle idee più semplici è procurarsi dell’imbottitura in cotone per ricavare un peluche. Togliendo una delle dita si ottengono le 4 braccia, dopodiché lo si può usare per ricavare la coda di un animaletto.

Con perline o bottoni si possono poi creare il naso e gli occhi del peluche, aggiungendo dettagli con altri ritagli di lana. Questa idea però presuppone un guanto da adulto, mentre con quelli da bambini diventerebbe difficile. Un’alternativa graziosa per i guantini è usarli è decorarli con perline o nastrini per ottenere un ciondolo portachiavi unico nel suo genere.

Se il guanto è davvero in cattive condizioni infine rimane un’opzione che calza a pennello per l’arrivo di Halloween. Con un vecchio guanto possiamo ottenere la zampa di un lupo mannaro incollando dei finti artigli di plastica per chi ama preparare i costumi in casa.