Il Grande Fratello di Simona Ventura non trionfa: si teme il flop per il reality show di Canale 5

Tutti erano entusiasti del ritorno del Grande Fratello. Dopo la messa in onda della prima puntata, tuttavia, sono tornati a farsi sentire dubbi e polemiche.

Il 29 settembre, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. I fan hanno atteso questo momento per tutta l’estate. Molti di loro hanno affermato di essere felicissimi della decisione di Mediaset. In effetti, Simona Ventura è apparsa spigliata e a suo agio.

Ha condotto la puntata con professionalità, riuscendo a riportare il reality show alle origini. Tutto questo, però, potrebbe non essere bastato. Nelle ore successive, si è diffuso un inaspettato timore, capace di spegnere l’entusiasmo. Dopotutto, i dati parlano chiaro e lasciano pochi spazi ai dubbi.

Il Grande Fratello non vince la gara degli ascolti: i primi dubbi

Mediaset ha deciso di apportare delle modifiche sostanziali al Grande Fratello. Durante gli ultimi anni, infatti, il celebre reality show aveva perso molti spettatori. Gli ascolti erano scesi a picco e la speranza di una ripresa appariva lontana. La scelta di farlo condurre a Simona Ventura ha generato grandi aspettative e, in effetti, dopo la messa in onda della prima puntata, non sono state deluse.

I concorrenti hanno saputo farsi notare e la presentatrice è riuscita a gestirli benissimo. L’appuntamento, inoltre, è finito prima rispetto agli altri anni, in modo da consentire al pubblico di andare a riposare. Purtroppo, però, dal punto di vista degli ascolti, il programma non ha trionfato. Il 20,3% di share non è bastato a sbaragliare la concorrenza.

È stata la serie tv Blanca, in onda su Rai 1, a sbaragliare la concorrenza con il 23% di share. Ovviamente, si tratta di una battaglia tutta da giocare ancora. Probabilmente, come è ovvio che sia, le prossime puntate di entrambe le trasmissioni subiranno un calo di ascolti, lasciando spazio a numeri meno elevati. Si tratta di un fenomeno naturale, che tende a ripetersi tutte le volte.

È ancora presto per fare delle ipotesi ma molti spettatori temono che Il Grande Fratello non riesca mai a primeggiare e che subisca un’enorme caduta. Non tutti i commenti sono stati positivi e c’è chi ha affermato di non apprezzare la scelta del cast. I social network, al momento, sono in fermento. Sembra anche che la diretta 24 ore su 24 non stia suscitando l’interesse desiderato. Sicuramente, nel corso dei prossimi giorni, emergeranno ulteriori dati e sarà più facile farsi un’idea precisa della situazione.