Il Paradiso delle Signore 10, il ritorno di un personaggio svela il mistero

Il Paradiso delle Signore 10, svelato il mistero col ritorno di questo personaggio: le anticipazioni della prossima settimana.

Tutta l’attenzione dei fan de Il Paradiso delle Signore è rivolta verso Adelaide e Marcello, visto il grande evento del matrimonio. Il pubblico è diviso ed ha già fatto supposizioni e speculazioni, anche se una grande certezza sembra essere condivisa da tutti: dopo questo evento, nulla sarà come prima.

Le trame della prossima settimana saranno dunque decisive: cosa succederà nelle trame, proprio mentre tutto sembra cambiare per tanti personaggi protagonisti della soap? Colpi di scena non mancheranno di certo, visto che qualcuno sparirà nel nulla e qualcun altro, invece, riapparirà.

Il ritorno del personaggio porterà finalmente chiarezza su uno dei misteri che hanno dominato le trame de Il Paradiso delle Signore 10 in queste ultime puntate: ecco le anticipazioni per la settimana che va dal 27 ottobre al 31 ottobre, restare incollati al televisore è veramente d’obbligo.

Il Paradiso delle Signore 10, trame dal 27 al 31 ottobre: si risolve un mistero, mentre una sparizione….

Secondo le anticipazioni riportate da ComingSoon per le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10, Adelaide sarà completamente sconvolta e sofferente per l’annullamento del suo matrimonio. La contessa è distrutta dalla rottura con Barbieri, che presto scoprirà essere avvenuta per un motivo ben preciso.

Dopo aver parlato con Adelaide e aver bloccato le nozze, Marcello farà perdere le sue tracce, salvo poi tornare a Milano e prendere una decisione clamorosa, rassegnando le dimissioni al Paradiso. Dopo un confronto con Rosa, i due arriveranno ad una conclusione importante, mentre Adelaide scopre alcuni dettagli sentendo Umberto parlare con Odile e, a conoscenza del vero motivo per il quale Marcello l’ha lasciata, decide di recarsi a casa sua.

Nel frattempo, Enrico continua a tenere nascosto a Marta del suo problema con la mano; al Paradiso si festeggia il lancio di Paradiso Donna, subito un grandissimo successo. Zia Sandra decide di lasciare la città con un gesto generoso nei confronti di Irene, estinguendo il suo debito e facendole una proposta sorprendente.

Durante i festeggiamenti, si risolve anche il mistero del fidanzato misterioso di Caterina: ritorna infatti in scena Mario Oradei. E’ lui infatti il nuovo compagno della Venere: la notizia lascia senza parole Roberto, con cui Mario aveva avuto una relazione segreta non troppo tempo fa, prima di trasferirsi a Roma per questioni lavorative. Tra i due è davvero tutto finito, ora che nella vita di Mario c’è Caterina?