Il Paradiso delle signore, Umberto e Adelaide tornano insieme? Anticipazioni

Spoiler Il Paradiso delle signore, tra Umberto e Adelaide non è ancora finita: nelle nuove puntate sono attesi importanti colpi di scena.

Il Paradiso delle signore, come ogni anno, sta ricevendo un buon riscontro. Gli ascolti sono altissimi e dimostrano quanto la trama riesca a coinvolgere i telespettatori. Nelle ultime puntate Marcello ha chiesto ad Adelaide di sposarlo. Le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio davanti al grande magazzino, con tanto di anello. I due, al momento, sono impegnatissimi con i preparativi per la cerimonia e anche con una novità.

L’imprenditore ha infatti chiesto alla sua amata di lasciare, dopo le nozze, Villa Guarnieri, per andare a vivere insieme in un attico di lusso che ha trovato nel centro di Milano. Una richiesta fatta soprattutto dopo aver scoperto che Umberto ha provato a separarlo da lei, facendolo seguire da un investigatore nel suo viaggio verso Trieste con Rosa. Nelle prossime puntate ci sarà una nuova svolta in questa vicenda: Guarnieri, a quanto pare, non si arrenderà.

Il Paradiso delle signore, cosa succede tra Umberto e Adelaide: spoiler

Nei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle signore Adelaide continuerà ad organizzare nei dettagli le nozze. Vuole che la cerimonia sia perfetta e non vede l’ora di diventare la moglie di Marcello. Umberto, però, continuerà a mettere alla coppia i bastoni fra le ruote, dato che ha capito che l’imprenditore in realtà prova qualcosa per Rosa. Nei giorni scorsi lo aveva fatto seguire da un investigatore privato, mentre andava a Trieste con l’ex venere.

L’esperto gli ha consegnato delle foto compromettenti che poi voleva dare ad Adelaide, ma Tancredi è riuscito a prenderle in tempo e ad affidarle a Marcello. Sant’Erasmo gli ha spiegato di non voler rovinare la felicità di sua zia e in seguito, parlando con Umberto, lo ha spinto a lasciarsi alle spalle il passato. Gli ha chiesto di dimenticare Adelaide e di andare avanti. Nonostante le parole di Tancredi, Guarnieri proverà in tutti i modi a separare la contessa e Barbieri.

Prova ancora qualcosa per la donna e vorrebbe averla nella sua vita come un tempo. Non è da escludere che Adelaide e Umberto, in un futuro non troppo lontano, tornino ad essere una coppia. Sono al momento soltanto ipotesi, dato che le anticipazioni al riguardo non offrono nessuna certezza. La contessa potrebbe scoprire che cosa sta succedendo tra il suo compagno e Rosa o addirittura Marcello potrebbe mettere fine alla loro relazione, dopo aver capito di provare qualcosa per la giovane.