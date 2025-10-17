Il Paradiso delle signore, viene ricoverata: dramma per la protagonista

Spoiler Il Paradiso delle signore, terribile momento per la protagonista: al grande magazzino la preoccupazione è alle stelle.

Il Paradiso delle signore è tornato in onda all’inizio di settembre 2025 con una nuova trama, avvincente e ricca di imprevisti. Nelle ultime puntate si sta parlando, con insistenza, del matrimonio tra Marcello e Adelaide, dato che mancano pochissimi giorni. Il giovane, però, da quando Rosa è tornata a Milano, rientrando a lavorare attivamente al Paradiso, non riesce a fare a meno di pensare a quello che sente nei suoi confronti.

Barbieri sta attraversando un momento di grande confusione, ma la sua compagna è all’oscuro del suo interesse. L’ex venere, invece, ha subìto di recente un’aggressione, ma per fortuna Mimmo è riuscito a risolvere la situazione e a fermare una prima volta il colpevole. Nelle nuove puntate- come riportano le anticipazioni- la trama manderà in scena un nuovo ‘dramma’: la protagonista verrà portata in ospedale.

Il Paradiso delle signore, finisce in ospedale: anticipazioni nuovi episodi ottobre

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore Rosa si troverà ancora una volta ad affrontare l’uomo che l’aveva aggredita nei giorni precedenti. Dopo l’ultimo violento attacco la giovane, salvata da Marcello, finirà in ospedale, riportando alcune lesioni. Trascorrerà alcuni giorni sotto controllo, per poi uscire con ancora la paura addosso di poter rivivere la medesima situazione. Per fortuna l’aggressore verrà arrestato e solo a quel punto troverà un po’ di pace.

Barbieri, dopo aver salvato l’ex venere, non riuscirà a fare a meno di pensarla e di essere preoccupato per le sue condizioni. Intanto la marchesa continuerà ad occuparsi dei preparativi per le nozze, mentre il suo fidanzato apparirà sempre meno coinvolto, anche se proverà a non farglielo capire, per evitare inconvenienti. La vicinanza di Umberto non farà altro che peggiorare la situazione: i due avranno un nuovo scontro e le parole del commendatore alimenteranno ancora di più i dubbi di Marcello.

Ad un certo punto Rosa, quando ormai mancano pochissimi giorni al grande evento, chiederà al giovane di vedersi un’ultima volta. Dopo l’incontro Barbieri prenderà una decisione del tutto inaspettata. Al momento le anticipazioni non forniscono maggiori informazioni, ma non è da escludere che racconti la verità ad Adelaide e decida di fermare il matrimonio. Delia e Gianlorenzo, invece, vivranno un momento di distanza. La venere avrà il timore di aver ferito il suo compagno andando alla sfilata da sola e per questo proverà a farsi perdonare.