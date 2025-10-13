La forza di una donna anticipazioni 16-17 ottobre: Bahar irriconoscibile, la rabbia esplode

Nei prossimi episodi de La Forza di una donna, Bahar cercherà un confronto con Sirin. La sorella intanto sta creando una nuova pericolosa alleanza.

Nonostante il cambio di orario e la riduzione di messa in onda, La forza di una donna mantiene alti gli ascolti che si assesta ormai sempre intorno al 22/25% di share. La storia di Bahar ha ormai appassionato il pubblico che segue con costanza le vicende di questa giovane donna e della sua famiglia. Vediamo allora cosa succederà nei prossimi episodi.

Il pubblico ha conosciuto una Bahar sempre pacata anche nei confronti di sua sorella Sirin che verso di lei non si è mai comportata bene, ma anche ai più buoni capita di perdere le staffe ed è quello che succederà alla protagonista nel prossimo confronto con Sirin.

La forza di una donna, Bahar affronta Sirin mentre lei si allea con Piril

Nei prossimi episodi in onda, vedremo una Bahar intenzionata a tutti i costi a scoprire dove si trova Sarp. Per questo deciderà di avere un confronto con Sirin, convinta che la sorella sappia dove sia l’uomo. Una volta arrivata a casa di Hatice ed Enver per parlare con lei, Bahar si rende presto conto che la sorella non è ovviamente intenzionata ad aiutarla perde il controllo.

Fuori controllo dalla rabbia, Bahar decide di seguire Sirin. Vuole scoprire chi sia questo nuovo misterioso fidanzato. La ragazza incontrerà Suat che la porterà ad un appuntamento con Piril: Sirin vuole convincere la donna che può aiutarli a sbarazzarsi di Bahar. Una nuova alleanza che potrebbe dimostrarsi pericolosa per Bahar già provata da tutta la situazione.

Intanto Jale cercherà di aiutare la protagonista dandole il nome di una specialista che possa aiutare Doruk e Nisan, i piccoli non accettano che Sarp non viva con loro. Hatice, invece, si allarma quando non riesce più a trovare i soldi che ha dato loro il genero; non sapendo che è stato il marito a spenderli chiede spiegazioni a Sirin. Ne nasce una discussione in cui la donna scoppia a piangere ma ad Enver dirà che è triste per la situazione tra lui e la figlia. L’uomo allora, per rassicurarla, decide di fare pace con Sirin.

L’alleanza stratta da Sirin porta ai suoi primi frutti; Bahar riceve un messaggio da Sarp che la invita ad incontrarsi. Quello che la donna non sa è che quel testo è stato inviato da qualcun altro.