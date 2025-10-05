La notte nel cuore, spoiler 1a stagione: scatta l’arresto

Nei prossimi episodi de La Notte nel cuore si assisterà al tentato omicidio di Harika e per questo uno dei protagonisti sarà arrestato.

Con il doppio appuntamento ormai diventato fisso e così dovrebbe essere per le prossime settimane, La notte nel cuore farà compagnia al pubblico più volte la settimane e saprà come tenere con il fiato sospeso. In attesa di sapere come si evolverà la situazione di Samet dopo l’incidente sappiamo che di qui a poco sarà Harika ad essere in pericolo.

La più piccola dei quattro figli di Sumru sarà i pericolo di vita. La colpa di tutto sarà di Nuh che, per l’ennesima volta, fa prevalere la rabbia e si lascia trasportare da questa.

Tutto parte da un incidente automobilistico subito da Sumru. Il ragazzo crede che dietro -così come successo con Melek e Sevilay- ci possa essere la mano degli Sansalan; dopo una breve indagine scopre dalle telecamere di sicurezza che Hikmet stava effettivamente seguendo la macchina della madre e ne deduce che ci fosse lei dietro lo schianto. A quel punto, in cerca di vendetta Nuh narcotizza Hikmet e Harika e proverà a schiacciarle con la demolitrice.

La notte nel cuore, il folle progetto di Nuh

Convinto che Hikmet abbia teso una trappola alla madre, Nuh è deciso a fargliela pagare. Ingaggerà degli uomini affinché trovino la donna, la stordiscano e la portino all’autodemolitore.

Il giovane però dovrà fare i conti con un imprevisto; in macchina con Hikmet c’è sua sorella Harika. Le due donne si stavano infatti dirigendo ad Ankara per fare visita a Samet, trasferito nella Capitale dopo un’emorragia celebrale.

Gli uomini stordiranno anche la ragazza che finirà coinvolta suo malgrado nel folle piano di suo fratello. Una volta scoperto il fatto, Nuh annullerà l’operazione ma sarà ormai troppo tardi, il danno è fatto e Harika spaventata avverta Cihan.

Proprio lui avrà un nuovo scontro con Nuh e gli punterà ancora una volta la pista contro. Solo un repentino intervento di Melek riuscirà a calmare la situazione. Cihan però sarà categorico: non vuole che la donna e suo figlio vivano con un uomo così violento, così le dirà che da quel momento andrà a vivere con lui.

Melek non potrà fare altrimenti ed è a quel punto che arriva un nuovo colpo di scena: Nuh spaventato dall’idea che sua sorella posso abbandonarlo minaccia di tentare il suicidio. A quel punto la gemella farà un passo indietro, ma la reazione di Nuh preoccupa un po’ tutti. Sarà, infine, Tahsin a parlare con il ragazzo e a convincerlo che sia arrivato il momento di sottoporsi ad una visita psichiatrica.

Tuttavia, proprio mentre Nuh si convinte a farsi aiutare bussa alla porta della villa la polizia arrivata per arrestare Nuh per il tentato omicidio di Harika.