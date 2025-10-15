La notte nel cuore spoiler (shock): altra terribile sorpresa dopo la morte di Samet

La notte nel cuore, spoiler shock per le trame della serie turca: cosa succede dopo la morte di Samet, la sorpresa è terribile.

La notte nel cuore si prepara a sorprendere ancora di più tutti gli spettatori, proponendo eventi tragici che porteranno la trama a prendere una piega del tutto inaspettata. Ultimamente, in onda su Canale 5, abbiamo assistito alla tragica scomparsa di Tahsin: la notizia arriva a Nuh durante una cena per celebrare la pace fra le due famiglie.

La scomparsa di Tahsin ha fatto riaccendere gli animi tra le due fazioni: Tahsin è stato poi ritrovato in un bosco, ferito da un colpo di proiettile, mentre i Sansalan si interrogano su chi possa essere stato a rapire Tahsin.

Cosa vedremo nelle prossime puntate ,in onda come al solito in prima serata su Canale 5? Gli spoiler turchi parlano di qualcosa di terribile che avverrà proprio dopo la morte di Samet…

La notte nel cuore, spoiler turchi: la verità su Samet

Le trame dalla Turchia per La notte del cuore, come riportato da BlastingNews, ci preannunciano la morte di Samet: la sua salute, nonostante il trapianto, peggiorerà all’improvviso, portando ad una crisi che lascerà l’uomo incosciente. Cihan prenderà le redini della famiglia, nonostante l’ambizione di Esat e la sua alleanza con Hikmet.

Da qui in poi, una serie di eventi sconvolgenti: Esat verrà arrestato dopo aver inscenato il rapimento di Esma, mentre Hikmet otterrà la tutela di Samet e sfrutterà la cosa per chiedere dei soldi a Tahsin e Cihan. Proprio poco la firma dei documenti, però, Samet morirà, annullando ogni accordo presto tra i tre. Il funerale di Samet vedrà un Esat completamente cambiato, che rinnegherà quanto fatto e abbandonerà sua zia, prestando anche aiuto a Nuh.

Dopo i giorni di lutto, per i Sansalan arriverà il momento di gestire l’eredità di Samet, mentre Hikmet minaccia Esat; per liberarsi della zia, le promette la sua parte di eredità. Riuniti con il notaio per leggere il testamento, Cihan, Esat, Harika, Bunyamin e Sumru scopriranno con grande sorpresa che Samet non ha lasciato un bel nulla, se non un debito pari a 60 milioni dopo alcuni investimenti sbagliati in borsa.

L’avvocato Nezim consiglierà agli eredi di rinunciare alla propria quota per evitare di trovarsi sommersi dai debiti; tutti rifiuteranno così l’eredità, sebbene Bunyamin creda che sia un trucco per escluderlo dalla divisione dei beni. Anche Hikmet, scoprendo che non riceverà nulla da Esat, sarà furiosa.