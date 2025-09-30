La Promessa, dopo Jana e Cruz un’altra protagonista lascia per sempre la soap opera

Dopo l’addio di Jana e di Cruz, anche lei ha deciso di lasciare La Promessa: la conferma è arrivata in queste ore.

La Promessa, nelle recenti puntate, ha portato in onda parecchi colpi di scena. Jana e Manuel sono finalmente diventati marito e moglie, dopo aver tanto lottato per il loro amore. I Lujan, inizialmente, non volevano dargli la loro approvazione, ma alla fine Cruz e Alonso hanno ceduto alle richieste di Manuel. In realtà la marchesa pensava che l’ex domestica prima o poi cambiasse idea, a causa delle pressioni e del trattamento che le stava riservando.

Jana, per alcuni giorni, aveva lasciato la tenuta, ma era poi tornata con l’intenzione di non andare più via. Con l’arrivo di Leocadia a palazzo, Cruz ha dovuto accettare senza dire una parola il matrimonio tra suo figlio e l’ex domestica, dato che la donna l’ha minacciata di raccontare la verità, se avesse impedito le nozze. Come da tempo i telespettatori sapranno, nelle prossime puntate sia Jana che Cruz usciranno di scena. Ma, a quanto pare, anche un altro personaggio andrà via.

La Promessa, dice addio alla soap opera: non sarà più al centro della trama

Nelle nuove puntate de La Promessa– come riportano le anticipazioni degli episodi attualmente in onda in Spagna- un personaggio molto amato lascerà la soap opera. Nelle prossime settimane in Italia i telespettatori assisteranno all’uscita di scena di Jana e di Cruz. La prima verrà ferita da un colpo di arma da fuoco da Leocadia, e in seguito, quest’ultima le darà del veleno, per completare definitivamente il suo piano.

Leocadia ucciderà l’ex domestica con lo scopo di far cadere le colpe su Cruz. E, in effetti, la marchesa verrà accusata di omicidio e portata in carcere. È così che Eva Martin uscirà di scena, insieme ad Ana Garces, interprete della Exposito. Ma, a quanto pare, tra qualche mese ci sarà anche l’addio di Catalina, interpretata dall’attrice Carmen Asecas. Nelle puntate in onda in questi giorni in Spagna la giovane è stata costretta ad allontanarsi dalla tenuta a causa del barone Valladares.

È stata costretta a separarsi dal marito e dai suoi figli ed è andata via, anche se al momento le anticipazioni non rivelano i motivi. Sulla pagina Instagram ufficiale de La Promessa la produzione e il cast, attraverso un video, hanno salutato l’attrice, confermando il suo addio alla soap opera. Dato che non è stata portata in scena la sua morte, non è da escludere che nelle nuove stagioni decida di ritornare ad interpretare il ruolo della figlia del marchese.