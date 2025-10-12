La Promessa, Lorenzo nei guai: Alonso scopre che cosa ha sempre nascosto

La Promessa, le anticipazioni delle prossime puntate di ottobre rivelano che Alonso sarà turbato dopo aver scoperto la verità su Lorenzo.

La Promessa sta ottenendo, da quando ha debuttato in Italia, ascolti molto alti. L’amore di Jana e Manuel ha accompagnato i telespettatori fin dalla prima stagione, ma soltanto di recente, dopo aver affrontato avversità e pregiudizi, hanno coronato il loro sogno, diventando marito e moglie. Il marchesino ha deciso di dare una svolta alla sua vita e, stanco di nascondersi, ha rivelato alla sua famiglia di amare la giovane.

Una verità che, dopo le nozze, sta creando un enorme caos, dato che la nobiltà ha scoperto che Jana era prima una domestica. Infatti Cruz, per evitare che scoppiasse uno scandalo, aveva omesso le vere origini di sua nuora. Nelle prossime puntate, in onda nella terza settimana di ottobre, la trama porterà in scena un nuovo evento: Alonso scoprirà una brutta verità su Lorenzo. Il marchese sarà perplesso.

La Promessa, anticipazioni dal 13 ottobre 2025: per Lorenzo si mette male, Alonso sa tutto

Nelle prossime puntate de La Promessa– in onda a partire da lunedì 13 ottobre fino al 17 ottobre- Alonso scoprirà, grazie alla rivelazione di Leocadia, che Lorenzo sta sparlando della sua famiglia con la nobiltà. Stanco di stare in silenzio, affronterà il capitano che, tuttavia, negherà di aver parlato male dei Lujan. L’uomo gli confiderà di aver soltanto chiesto in giro informazioni per conoscere il parere dei nobili sul matrimonio tra Manuel e Jana.

Lorenzo farà di più, offrirà ad Alonso il suo aiuto, promettendogli un prestito per sollevare le finanze della famiglia che, in questo momento, sta attraversando un momento complicato. Infatti molti nobili, quando hanno saputo attraverso un articolo di giornale che il futuro marchese ha sposato una domestica, hanno deciso di fare un passo indietro, non stringendo più affari con Alonso. Questa situazione sta mettendo a dura prova la Promessa e nei prossimi giorni la crisi diventerà sempre più profonda. In realtà l’intento di Leocadia era quello di mettere in cattiva luce Lorenzo.

La donna vuole vendicarsi dell’uomo, anche se non ne ha rivelato il motivo. Quando il capitano scoprirà che è stata lei a parlare con il marchese, la affronterà con veemenza e le ruberà un bacio. La donna respingerà il gesto, ma il capitano la minaccerà di raccontare qualcosa di oscuro sul suo passato. A quanto pare i due hanno in comune un segreto che non possono rivelare, di cui la trama ancora non ha fornito informazioni.