L’elettrodomestico del momento da LIDL ad un prezzo speciale: cucina rinnovata e portafoglio salvo!

Gli elettrodomestici venduti da LIDL assolvono perfettamente al loro scopo. Oggi si trova ad un prezzo conveniente un apparecchio utilissimo.

I discount non sono più solo store in cui acquistare generi alimentari a basso costo ma di qualità. Sono negozi con cui arredare casa, praticare il fai da te e il giardinaggio, creare outfit per ogni stagione. Gli articoli in vendita sono vari e numerosi, sia nei punti fisici che negli store online.

Cucina con elettrodomestici
LIDL ha l’obiettivo di soddisfare ogni esigenza dei clienti e lo raggiunge perfettamente. Ogni settimana propone in vendita articoli diversi, per ogni stanza della casa e anche per vestirsi con gusto e praticità. Sul volantino attualmente attivo si trovano proposte di canottiere e culotte da 5,99 euro (2 o 3 pezzi), attrezzi per il fai da te come pennelli, pistola per la colla a caldo e prodotti antimuffa, felpe da bambino tema Halloween e una parure copripiumino singolo “Wednesday” a 19,99 euro.

Tante occasioni, poi, per arricchire la cucina di prodotti utili e di qualità come il set di tre ciotole con coperchio a 5,99 euro, lo stampo da forno rettangolare o per plumcake a 7,99 euro, stampi in silicone per dolci a 2,99 euro. Immancabili gli elettrodomestici per semplificare la vita in casa.

Ecco cosa correre ad acquistare da LIDL, sarà la svolta in cucina

Qual è l’elettrodomestico che non può mancare nelle cucine degli italiani sulla spinta di un’esigenza di mangiare bene ma sano? La friggitrice ad aria e LIDL la mette in vendita a 39,99 euro. Un prezzo super conveniente per il prodotto MasterPRO con 10 programmi preimpostati, timer 60 minuti e temperatura regolabile tra 80 e 200°. La capacità è di 4 litri e la potenza di 1.450W. Si può acquistare nel colore nero dal 6 ottobre.

Friggitrice ad aria
Se pensate che le occasioni finisco qui vi sbagliate di grosso. Segnaliamo un altro prodotto che difficilmente si ritroverà a questo prezzo. Parliamo del forno a gas per pizza GRULLMEISTER che LIDL mette in vendita a 99 euro. Ha un sistema di accensione piezoelettrico, il termometro integrato e un corpo a doppia parete.

Può raggiungere i 400° in soli 15 minuti e la pietra per pizza è estraibile e in cordierite. Le misure sono 30,5 x 30,5 x 1cm. In dotazione ci sono un tubo flessibile di allacciamento alla bombola del gas e un riduttore di pressione. Concludiamo con un altro elettrodomestico che aiuterà nelle pulizie di casa. L’aspirapolvere ricaricabile GRUNDIG con capacità 600 ml, due livelli di velocità e batteria da 21,6V in vendita a 89 euro.

