L’errore che tutti fanno con il proprio smartphone: ecco perché la memoria è sempre piena

Smartphone, l’errore che tutti commettono. Segui questi passaggi e non ti ritroverai più con la memoria piena, i dettagli.

Il nostro cellulare può essere considerato una vera e propria cassaforte. Siamo, ormai abituati a conservare tutto al suo interno. Ma purtroppo delle volte può capitare di ritrovare la memoria piena, la domanda che molti si pongono è la seguente cosa è possibile intervenire per evitare spiacevoli inconvenienti.

Oggi capiremo come è possibile risolvere questa questione evitando così di cancellare foto, documenti e tutti i dati che si custodiscono gelosamente.

Memoria sempre piena? Ti diciamo cosa fare

Come abbiamo già detto all’interno del cellulare siamo abituati a conservare tutto, questo inevitabilmente potrebbe comportare una memoria piena, quando questo accade capita di andare immediatamente nel panico. Ma non c’è nulla da temere perché il problema può essere risolto in men che non si dica e oggi vi forniremo tutti i dettagli per riuscire in questa impresa.

Non è detto che solo la pen drive potrebbe fare la differenza, ci sono altri metodi che permetteranno di salvare tutto. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Non resta che iniziare e scoprire tutti i dettagli. Quanti di voi sanno che esiste un cestino all’interno del nostro cellulare? Sembra strano, ma le cose stanno proprio così.

Per andare più nello specifico esistono dei modi per riuscire ad archiviare i file più grandi che non servono e occupano spazio inutile sul nostro cellulare. Proviamo a fare un esempio? Su WhatsApp se si vogliono eliminare i file più grandi ovvero anche quelli da 5MB è fondamentale andare su Impostazioni, cliccare su “Archiviazione e dati” e in seguito andare su “Gestisci Archiviazione”, una volta giunti qui sarà possibile eliminare con un semplice tocco. Ma non è finita qui perché ad occupare moltissimo spazio ci pensano anche le cache delle app. Ma come intervenire è la domanda che molti si pongono?

Semplice bisogna seguire i passaggi suddetto e alla fine cliccare su Archiviazione e subito dopo procedere premendo su “Cancella cache”. Inoltre non tutti lo sanno, ma è possibile anche eliminare i vecchi backup, per riuscire in tutto basta recarsi sulla cartella “Database” di WhatsApp, subito dopo basterà individuare i dati e cancellarli. Poche semplici azioni ci permettono in men che non si dica di svuotare il nostro cellulare e così lo si potrà utilizzare senza temere nulla. Pochi semplici passaggi possono fare la grande differenza, quanti di voi conoscevano questi trucchetti?