Matrimonio a prima vista, Roberta scopre tutto: Luca glielo confessa per la prima volta

Matrimonio a prima vista, cambia tutto nel prossimo episodio: Roberta non ci sta, la confessione di Luca la lascia profondamente amareggiata.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista ha esordito su Real Time da qualche settimana e ha visto, nelle prime due puntate, la presentazione delle coppie. Gli esperti, dopo un’attenta e lunga selezione, hanno scelto ed unito i protagonisti che, al momento, si stanno conoscendo. Roberta e Luca, fin dal primo incontro, si sono trovati e non hanno nascosto di essere particolarmente attratti l’una dall’altro.

I due, durante il viaggio di nozze, hanno vissuto momenti magici, accompagnati da brevi litigi risolti in pochi minuti. Non è stato neppure necessario l’intervento degli esperti, dato che gli sposini sono riusciti a trovare da soli un punto di incontro. Da poco hanno iniziato la convivenza che, a quanto pare, non sarà rose e fiori. Le anticipazioni, infatti, svelano che tra i due scoppierà una discussione, a causa delle parole di Luca.

Matrimonio a prima vista, spoiler sesta puntata: scoppia una discussione tra Roberta e Luca

Nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista scoppierà il primo vero litigio tra Roberta e Luca. I due, fino all’inizio della convivenza, hanno vissuto giorni felici e pieni di emozione. Si sono lasciati andare ad abbracci e baci e non hanno mai avuto bisogno della presenza di un esperto. Tutto, però, sta per cambiare, in particolare la discussione partirà da un pranzo della coppia a casa di un amico dello sposo.

Tra una battuta ed un’altra, Merlo insieme al suo amico si lascerà andare a confessioni piuttosto intime sui rapporti avuti con le sue ex fidanzate. L’uomo, però, finirà per andare troppo nel dettaglio, tanto da portare alla reazione di Roberta. La confessione piccante non piacerà alla sposa, visto che poco prima aveva detto al marito di essere una persona molto gelosa. Spiegherà a suo marito che anche lei ha avuto le sue esperienze in passato e ‘non è una santa‘.

Considera, tuttavia, inutile raccontare dettagli intimi legati ad altre persone. Come è già successo durante il viaggio di nozze, Luca si mostrerà molto comprensivo e cercherà di andarle incontro. Le chiederà di fermarlo ogni volta che ritiene stia sbagliando, in modo da affrontare subito insieme la questione. Inoltre le consiglierà di confidarsi apertamente e di raccontargli da cosa in passato sia stata ferita.