Mediaset arriva ‘This is me’ e cambia la programmazione: la soap non va più in onda…

Con l’arrivo della prima serata riservata a Silvia Toffanin cambia la programmazione di Canale 5 e la soap turca cambia giorno.

Con ottobre la programmazione autunno/inverno dei canali entra nel vivo e, come spesso succede soprattutto in Mediaset, i programmi già in onda subiscono delle variazioni. Si tratta di aggiustamenti che permettono una sorta di continuità serale, arricchendo il palinsesto e tenendolo sempre attivo.

È già stato mandato in onda lo spot che annuncia l’inizio di This is me, il programma in prima serata affidato a Silvia Toffanin e che per tre settimane terrà compagnia il pubblico. Si tratta di una riconferma dopo la prima buona edizione dello scorso anno.

L’inizio del programma è la conclusione, invece, di Io Canto Family di Michelle Hunziker hanno spinto la dirigenza di Canale 5 ad apportare alcune modifiche al palinsesto serale, spostando la soap turca che sta garantendo ottimi risultati in termini di ascolti.

Canale 5 cambia, La Notte nel cuore non ha andrà più in onda il giovedì

Visti i buoni ascolti, tanto da essere realmente competitivi con la concorrente diretta Rai 1, Canale 5 ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con La Notte nel cuore la dizi turca proposta questa estate e che è riuscita ancora una volta a conquistare il pubblico. Da qualche settimana, quindi, la serie ambientata nella Cappadocia va in onda la domenica e il giovedì, dalla metà di ottobre però si cambia.

Il prossima appuntamento è confermato a domenica 12 ottobre, ma al termine della messa in onda dei consueti tre episodi arriverà la comunicazione -tramite spot di anticipazione- che il secondo appuntamento settimanale si sposta dal giovedì al martedì.

La Notte nel cuore prenderà il posto, quindi, di Io Canto Family che si è concluso questa settimana. Il programma non è riuscito come sperato a tenere testa alle repliche del Commissario Montalbano trasmesse da Rai 1, fermandosi ad 15% di share in media. Per evitare che possa succedere lo stesso con il programma della Toffanin, da Cologno Monzese hanno deciso di puntare sulla dizi turca che invece ha fatto molto bene in queste ultime settimane, praticamente arrivando agli stati dati di ascolto della concorrenza.

Thi is me andrà invece in onda il mercoledì dalle 21:40 circa subito dopo la Ruota della Fortuna, nella speranza che il programma possa essere trascinato dagli ottimi ascolti del game show condotto da Gerry Scotti.