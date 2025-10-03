Mediaset modifica la programmazione: arriva lo stop per una soap molto seguita

Come in ogni autunno che si rispetti il mese di ottobre è il mese che porta il massimo dei cambi nella programmazione televisiva, e Mediaset non sfugge alla regola. Arriva il clamoroso stop per una della soap opera più amate e seguite dai telespettatori. Tutti i motivi della scelta

Se settembre rappresenta storicamente il mese della ripresa dell’attività sociale, lavorativa e scolastica il mese di ottobre è il mese che rappresenta l’avvio effettivo dell’autunno. E il mese di ottobre dell’anno 2025 non sfugge al classico meccanismo per cui si cambiano le cose che non sono andate bene nel trimestre precedente. Si tratta di una regola che vale per il lavoro e il commercio ma è una regola che vale tanto, tantissimo, per la programmazione televisiva.

Una regola a cui il principale player privato, Mediaset, non solo non sfugge ma ne fa quasi un vanto, una sorta di costituzione non verbale. E vediamo nel dettaglio di cosa parliamo nel caso specifico.

Mediaset prende una decisione improvvisa: il programma più amato si ferma

Parliamo di un clamoroso cambio di programmazione che interesserà una delle soap opera più amate e seguite. Si tratta dell’opera turca Aldatmak, in italiano Tradimento. La soap opera basata sulla saga familiare di Güzide Özgüder, interpretata dall’ottima Vahide Perçin. Una donna forte, un giudice molto stimato e dal profilo professionale cristallino e da una famiglia molto unita e compatta.

Una famiglia che, però, è perfetta solo in apparenza. Accanto ai due figli la giudice ha un Tarik, che in verità non solo conduce una doppia vita ma più volte le ha mentito coprendo con bugie e macchinazioni tutta una serie di scelte discutibili. A partire da un sordido tradimento.

La soap opera, in programmazione su Canale 5 dal 1 dicembre 2024, purtroppo per fan e appassionati, è però giunta al capolinea. Tra ottobre e novembre, infatti, la soap che ha raccolto soprattutto dopo la pausa estiva una grande successo di pubblico e di share, oltre 2,3 milioni di spettatori e il 16-17% fisso, arriverà alle battute finali. E pertanto tra la parte centrale e la parte finale dell’autunno non sarà più in programmazione. Non è da escludere, però, che visto il successo ottenuto non solo possano esserci delle repliche ma esiste la concreta possibilità di vederne sviluppato uno spin-off