Milly Carlucci commenta il ‘flop’ di Ballando con le stelle: le sue parole gelano il web

Milly Carlucci ha deciso di mettere a tacere le polemiche nate attorno agli ascolti di ‘Ballando con le Stelle’. Ha parlato senza peli sulla lingua, andando dritta al punto.

Sabato è andata in onda la seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’. I fan hanno atteso questo momento per tutta l’estate. Si tratta di uno dei programmi di punta di Rai 1 che, dal 2005, intrattiene gli spettatori con una gara mozzafiato, ricca di colpi di scena e di punteggi inaspettati. La nuova edizione, tuttavia, è già stata travolta dalla critiche.

Questa volta, la colpa non è dei molteplici infortuni, ma degli ascolti. Milly Carlucci, infatti, non è riuscita a trionfare. È stato ‘Tu Si Que Vales’ ad avere la meglio. Ciò è accaduto in entrambi gli appuntamenti mandati in onda. La celebre conduttrice, dopo le prime polemiche, ha deciso di prendere la parola.

Lo sfogo di Milly Carlucci sorprende tutti: ascolti più bassi, ma lei non cede

Milly Carlucci è una conduttrice dall’enorme talento. Ama il suo lavoro e possiede una determinazione invidiabile. Per l’attuale edizione di ‘Ballando con le Stelle’, si è impegnata al massimo nello scegliere il cast. È riuscita a formare una squadra forte, capace di generare grande curiosità nel pubblico. Ciò, però, non è bastato a farle vincere la gara degli ascolti contro Mediaset.

La presentatrice del talent show non è rimasta in silenzio. In un’intervista rilasciata per La Repubblica, ha deciso di affrontare l’argomento nel dettaglio. A parer suo, ‘Ballando con le Stelle’ non ha fallito. Uno share pari al 24% non può essere considerato disastroso. Al contrario, si tratta di un traguardo importante e significativo: “Mi viene da ridere che si possa considerare il nostro 24% meno di un successo…“.

È felicissima di avere i giovani dalla sua parte. Tale dettaglio è diventato evidente soprattutto attraverso i social network. I commenti sulla pagina sono stati tantissimi e i fan, per ore, non hanno fatto altro che discutere della puntata e delle performance: “Siamo pieni di pubblicità e ne siamo orgogliosi, in un momento non facile portiamo denaro”. In effetti, l’età media dei fan sembra essersi abbassata parecchio. Questo potrebbe essere legato anche alla selezione delle coppie.

È importante specificare che la distanza da ‘Tu Si Que Vales’ è davvero minima. I loro rispettivi percorsi sono ancora tutti da scrivere. La rete, sicuramente, è entusiasta di un simile risultato e, ancora una volta, ‘Ballando con le Stelle’ si sta rivelando una trasmissione sulla quale puntare.