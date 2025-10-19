Non solo per radersi: la schiuma da barba in casa la uso in tantissimi modi: ecco quanto è versatile

Erroneamente si potrebbe pensare che la schiuma da barba si possa usare solo per radersi. In realtà è talmente versatile che si può impiegare in ogni stanza di casa.

La schiuma da barba è un prodotto quasi sempre presente in casa perché usata appunto dagli uomini per radersi (ed in verità anche da molte donne che cercano un modo per sbarazzarsi dei peli in maniera veloce). In realtà sarebbe riduttivo pensare che la schiuma da barba si debba usare solo per rasarsi.

Infatti è un prodotto versatile ed economico che si può usare in casa in tantissimi modi. Ecco tutti gli utilizzi che si possono fare con questa.

Tutti i modi per utilizzare in casa la schiuma da barba

La schiuma da barba è stata brevettata per la prima volta nel 1899 dall’inglese William Henry Phillips. Inizialmente si otteneva amalgamando solo olio di bardana e cera. Poi l’azienda americana Colgate lanciò sul mercato la prima schiuma da barba con l’aggiunta della lanolina. Prima era in tubetto e dopo in bomboletta spray. Fino al 1955 questa schiuma da barba regnava sul mercato. Poi, in quello stesso anno, l’azienda inglese Wilkinson Sword lanciò una nuova formula di una crema più morbida.

Dato che la schiuma da barba contiene lanolina e trietanolammina, allora può essere usata anche come sgrassatore durante le pulizie quotidiane. Si può adoperare ad esempio sui piani cottura, per pulire il forno e per i lavelli in acciaio in cucina, ma anche per lucidare gli specchi in bagno e in camera da letto. Si può usare anche per pulire oro e argento e per le macchie di grasso sui tessuti in pelle. Sarà sufficiente spargere la schiuma sulla superficie da trattare, lasciare agire per circa un quarto d’ora, per poi rimuovere con un panno umido.

La schiuma da barba si può usare anche nel caso di porte, finestre, cancelli, antine che cigolano in sostituzione dell’olio. Sarà sufficiente spruzzarne un po’ sulle cerniere e far agire per qualche minuto. Insomma, la schiuma da barba non dovrebbe essere usata solo per radersi ma in tanti altri modi in ogni ambiente della propria abitazione. In questo modo un prodotto quasi sempre presente in casa permetterà di risparmiare e di avere una casa sempre splendente e pulita in pochi gesti.