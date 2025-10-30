Novità Mediaset, un grande ritorno: va in onda al posto di Tradimento

Tradimento, dopo il ritorno, si ferma ufficialmente: al suo posto Mediaset ha deciso di trasmettere un’altra amatissima soap opera.

Mediaset ha deciso di voltare, in parte, pagina e di dare al suo palinsesto trasformazioni importanti. Dopo la messa in onda delle primissime serie televisive turche e, davanti al successo ricevuto, ha acquistato i diritti di moltissime altre storie straniere, in particolare provenienti sempre dalla Turchia. Per esempio Tradimento, da quando è arrivata in Italia, precisamente dal 1 dicembre 2024, ha conquistato migliaia di telespettatori.

Al centro della trama c’è Guzide, una stimata giudice che crede di avere una famiglia perfetta ma che, ad un certo punto, scopre i tradimenti di suo marito e si rende conto che i suoi figli non sono mai stati veramente sinceri. La serie, durante il periodo estivo, è andata in pausa, dato che Mediaset ha deciso di conservare gli ultimi episodi per la nuova stagione televisiva. Ma, a quanto pare, ben presto al suo posto andrà in onda un’altra amatissima soap opera.

Mediaset, cambio programmazione su canale 5: torna una serie tanto amata

Tradimento è una soap opera turca che sta ottenendo ottimi ascolti, per questo Mediaset aveva scelto di metterla in pausa durante il periodo estivo, per trasmetterla nella nuova stagione televisiva. Non manca molto al gran finale di stagione che porterà in onda parecchi colpi di scena. A novembre, dopo aver sfidato Tale e quale show di Carlo Conti, si appresterà ad affrontare la sfida con The Voice Senior, di Antonella Clerici.

Gli ultimi appuntamenti, invece, incentrati sulle vicende di Guzide, dovrebbero essere trasmessi entro fine mese. La soap opera sarà poi pronta a lasciare spazio ad una nuova storia, già nota ai telespettatori, Io sono Farah. Secondo recenti indiscrezioni quest’ultima dovrebbe prendere il posto di Tradimento ed essere trasmessa in prima serata, a differenza delle puntate precedenti, che sono state mandate in onda nella fascia pomeridiana.

Anche la trama con protagonista Farah, una donna forte disposta a tutto pur di salvare suo figlio malato, è stata sospesa durante il periodo estivo. Solo che Mediaset, nella nuova stagione televisiva, non l’ha più riproposta, ma ha deciso di trasmetterla a pagamento su Mediaset Infinity. Infatti chi attualmente vuole vederla, deve fare l’abbonamento. Si tratta, a quanto pare, di uno step temporaneo, dato che- come anticipato- dovrebbe tornare in chiaro a partire da fine novembre, in seguito alle puntate conclusive di Tradimento.