Panico al Grande Fratello, perde i sensi e cade a terra: stop alla diretta

Uno dei protagonisti del Grande Fratello si è sentito male all’interno della Casa. La diretta è stata interrotta e gli altri sono corsi a soccorrerlo.

I concorrenti del Grande Fratello vengono ripresi costantemente. Ogni loro gesto o parola viene trasmesso dalle telecamere presenti all’interno della Casa. Di recente, però, è accaduto qualcosa che ha necessitato l’intervento degli addetti ai lavori. Sorprendentemente, infatti, sono stati costretti a interrompere la diretta.

Tutto è nato dal malore di uno dei gieffini. Pare che abbia perso i sensi e sia caduto a terra. L’intervento degli altri, ovviamente, è stato immediato. Non è la prima volta che si verifica qualcosa di simile durante il reality show. I fan, tuttavia, tendono sempre a preoccuparsi molto.

Grande Fratello, qualcuno si sente male e sviene: scoppia il caos in diretta

Può capitare di stare male nella Casa del Grande Fratello. Le telecamere sono sempre accese e, di conseguenza, riprendono ogni attimo. Di recente, però, si è verificato un evento che ha turbato sia i concorrenti che il pubblico a casa. Tutto è accaduto all’improvviso e, anche se i dettagli trapelati sono davvero pochi, alcune fonti hanno provato a ricostruire l’accaduto.

Pare che Omer, mentre si trovava in sala, sia stato colto da un malore inaspettato. Non esiste un video esplicito, ma le parole dei gieffini hanno permesso di fare luce sulla questione. Sembra che Omer, dopo essersi svegliato, abbia perso i sensi. La prima ad accorgersene sarebbe stata Francesca Carrara. La donna, infatti, quando le telecamere erano ancora attive, ha provato ad attirare l’attenzione degli altri: “Dome corri, si sente male, c’è da tirarlo su“.

La diretta, poi, è stata interrotta per circa dieci minuti. È probabile che sia intervenuto un medico per gli accertamenti del caso. Per un po’ di tempo, inoltre, Omer non è stato più ripreso. Pare che la colpa sia da attribuire a un calo di pressione, che gli ha causato giramenti di testa per tutto il giorno.

Negli ultimi giorni, si è parlato tantissimo di Omer. Il concorrente non sta passando un bel periodo. Dopo essere stato isolato, ha avuto anche una furiosa discussione con Jonas. Sono volate parole grosse, capaci di scuotere gli animi e di generare l’indignazione del pubblico. Nonostante ciò, moltissimi fan si sono precipitati subito sul web per chiedere delle condizioni di salute del diretto interessato. Vista la mancanza di avvisi ufficiali, non dovrebbero esserci particolari problemi per lui.