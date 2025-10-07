Per la pelle screpolata in autunno dimentica le creme: basta aggiungere questo mentre fai il bagno

Se in autunno ti ritrovi con la pelle screpolata non serve riempirsi di creme idratanti. Il segreto è prepararti un bagno caldo con questa piccola aggiunta.

Quando le temperature si abbassano, l’aria si fa pungente e non mancano le folate di vento l’equilibrio della pelle ne risente presto. Così anziché morbida e liscia inizia a disidratarsi diventando più fragile e meno elastica. Si tratta di un fenomeno che si nota soprattutto a livello delle mani e del volto, dove la pelle tende facilmente a tagliarsi e a diventare ruvida.

Questo problema comune tende a peggiorare quando ci si lava di frequente con acqua bollente o si usano detergenti aggressivi. Per questo bisogna fare molta attenzione ai prodotti per la pelle che si usano, anche quando si tratta di creme idratanti. Usarle certo aiuta, ma non è facile trovare quella giusta specie per quanto riguarda chi ha una pelle molto delicata.

In realtà l’utilizzo di questi prodotti si può ridurre molto utilizzando un piccolo trucco conosciuto dalle nonne. Si tratta di un bel bagno in vasca da preparare con l’aggiunta di un ingrediente naturale che tutti abbiamo nel frigo di casa. Una volta finito si uscirà con la pelle di nuovo liscia e luminosa

Come preparare un bagno dalle proprietà idratanti

Il prodotto di cui parliamo di solito lo abbiamo sul tavolo della colazione, accanto al succo di frutta. Grazie al suo contenuto di vitamina A e lipidi infatti il latte intero è noto sin dall’antichità per i benefici che può portare alla pelle. Non a caso si narra che la regina Cleopatra fosse solita fare il bagno in quello di capra per mantenere morbida la pelle.

In casa ovviamente è dura riempire un’intera vasca da bagno solo con il latte. Tuttavia aggiungerne un po’ all’acqua può già fare la differenza, versandone circa un litro quando il bagno è pronto. Prima di immergersi nella vasca da bagno bisogna mescolare bene perché si diffonda, e magari aggiungere dell’olio essenziale di rosa. Per vedere i risultati bisogna usare il latte fresco.

In alternativa si può preparare un bagno caldo in cui sciogliere circa mezza tazza di latte in polvere, mezzo barattolino di miele e un po’ d’olio. Per miscelarli bene con l’acqua si può usare il doccino in modo che non restino grumi. Dopo essere stati a mollo per un po’ basta una sciacquata veloce con il doccino prima di asciugarsi.