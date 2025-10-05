Perché Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Lei svela nuovi dettagli

Uomini e Donne, dopo l’annuncio della rottura altri dettagli sulla fine della storia fra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

Dopo tante speculazioni, negli scorsi giorni è arrivato l’annuncio ufficiale della fine della storia d’amore fra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno; i due sono usciti insieme da Uomini e Donne nella scorsa edizione, dopo che la tronista ha preferito Ciro a Gianmarco Steri, poi arrivato anche lui sul trono.

Tra l’altro, lo stesso Steri ha recentemente annunciato la fine della sua storia con Cristina e più di qualcuno “sospetta” (o spera) che possa finalmente avvicinarsi a Martina, dopo il percorso fatto insieme lo scorso anno. Nell’annunciare la rottura, la De Ioannon ha comunque speso belle parole per il suo ex, ricordando le cose belle vissute insieme a Ciro.

Eppure, nelle ultime ore, proprio sui social sono emersi nuovi dettagli sulla rottura fra i due, soprattutto dopo i tanti commenti dei fan dopo l’annuncio ufficiale della fine della relazione.

Martina De Ioannon, la rottura con Ciro Solimeno e i nuovi dettagli: il video social

Su TikTok, in queste ultime ore, Martina De Ioannon ha ricondiviso il video di una content creator nel quale quest’ultima difendeva l’ex tronista da alcune critiche arrivate sul web. Nello specifico, la content creator ha sottolineato come Martina fosse davvero coinvolta e non poteva di certo sapere, otto mesi fa, come fosse andata con Ciro.

Inoltre, ha sottolineato a molti utenti che hanno criticato che Martina sta vivendo un momento difficile, e che si è lanciata in una situazione probabilmente difficile ma agendo di pancia, e non ragionando con la testa, perché spinta da un sentimento. Insomma, nel video si sottolinea come l’ex tronista abbia scelto la strada “più difficile“, sapendo che ci sarebbero state delle “divergenze caratteriali con Ciro” e dunque degli scontri.

Un video che ha analizzato in maniera approfondita la situazione e le scelte di Martina, e che sembra tra l’altro corrispondere al pensiero dell’ex tronista: non può essere casuale, infatti, la ricondivisione del video da parte della stessa De Ioannon. Vengono quindi aggiunti altri dettagli a quanto comunicato dai due sui social dopo la rottura: a quanto pare, le divergenze tra i due (già emerse nello studio di Maria De Filippi) si sono palesate in maniera evidente anche dopo mesi dall’inizio della relazione.