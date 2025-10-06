Profumatore per ambienti con l’aceto? L’ho combinato con questi ingredienti e il risultato è strepitoso

Se vuoi profumare la tua casa in maniera naturale, prova questo profumatore a base di aceto ed altri semplici ingredienti. Ecco come prepararlo.

Anche se ogni giorno si fanno le pulizie in casa, spesso il buon odore non è persistente come si vorrebbe. E, nonostante i prodotti per le pulizie costosi, la puzza torna a fare capolino. Poi gli odori della cucina prendono il sopravvento così come quello di chiuso e per questo si ricorre ai profumatori per ambienti e alle candele profumate per coprirli.

Invece che usare questi prodotti chimici e costosi, si possono usare delle alternative naturali per profumare la casa. In particolare si può creare un profumatore a base di aceto e altri semplici ingredienti che probabilmente si hanno già in casa, naturali e sostenibili. Ecco come prepararlo.

Come preparare il profumatore per ambienti con l’aceto

Per avere un buon aroma in casa ma senza usare prodotti chimici, inquinanti e con ingredienti che possono irritare le mucose, si può creare un profumatore per ambienti a base di aceto e pochi altri ingredienti che probabilmente si hanno già in casa.

In particolare si può creare un decotto con aceto e scorze di agrumi, che assorbirà i cattivi odori e lascerà una nota agrumata nell’aria. Per prepararlo servirà seguire questi passaggi:

raccogliere le bucce degli agrumi (arance, limoni, mandarini o pompelmi), meglio se non trattate, e lavarle bene

versare 500 ml di aceto di vino bianco in una pentola e portare a ebollizione

aggiungere le bucce e far cuocere a fuoco basso per circa 10-15 minuti, mescolando di tanto in tanto

spegnere il fuoco e far raffreddare completamente

filtrare il composto e metterlo in un flacone spray o in piccoli contenitori aperti da posizionare in posti strategici in casa

Questo profumatore per ambienti è naturale, ecologico e economico ed è la soluzione migliore per profumare la propria casa. Oltre a posizionare i contenitori in posti strategici o erogarlo con lo spray in giro per casa, si può versare qualche cucchiaio del decotto nel secchio dell’acqua quando si lava il pavimento, oppure usare la soluzione per rendere più splendente e profumati i mobili.

Insomma, è un composto versatile che permetterà di profumare ogni ambiente della propria casa in maniera naturale, usando come base l’aceto e poi le note degli agrumi.