Salvataggio in extremis, miracolo a Canale 5: la conferma per il 2026

È mancato poco ma, fortunatamente, l’operazione è andata a buon fine: il 2026 è salvo.

Mediaset nuota in acque serene, per ora. C’è sempre qualche situazione da aggiustare, tuttavia vi sono stati momenti ben peggiori. Attualmente Berlusconi è preoccupato per il GF di Simona Ventura – sembrava che richiamare il passato fosse una bella idea, qualcosa però continua a scricchiolare.

Forse è il format che, ormai, ha perso smalto. Un tempo la novità, oggi un’abitudine ma, quando diventa tale, è la fine perché si perde interesse. Tuttavia non è detta l’ultima parola, la conduttrice avrebbe a disposizione diverse settimane dinanzi a sé per recuperare – salvo decisioni dell’ultim’ora.

Nel frattempo piovono belle notizie. Il noto programma tv può tirare un sospiro di sollievo. Non ha più niente di cui preoccuparsi se non accelerare le tempistiche. Si intravede la luce in fondo al tunnel, un lungo e stretto cunicolo costituto da mere incertezze e risposte negative. Ora si sorride.

Si corre subito ai ripari: Canale 5 le ha chiesto aiuto

Trovarsi in alto mare, sentirsi con l’acqua alla gola e, infine, affogare. Una sensazione di pesantezza sulle proprie spalle, quel tipo di responsabilità che nessuno vorrebbe poiché è troppo grande. Il rischio di deludere milioni di fan, si è decisi a soccombere ma, improvvisamente, compare una mano amica che riporta a galla.

Ebbene, stando alle più recenti indiscrezioni, la nuova edizione del Grande Fratello Vip si farà. Secondo il ben informato Davide Maggio, attraverso un’intervista a Tv Talk, pare abbia svelato lo scoop: Alfonso Signorini avrebbe chiesto aiuto a Queen Mary perché lo aiuti nella formazione del cast.

Difatti, così è stato dichiarato: “I casting del GF Vip mi risultano ben avviati. Si tengono agli Elios e penso che una grande mano gliela stia dando Maria De Filippi“. Mediaset si appoggia a un pezzo da novanta, come la sua stella più luminosa, per realizzare un GF Vip da far cambiare idea allo scettico Berlusconi.

Come si ricorderà, quest’ultimo è rimasto deluso dalle ultime edizioni (o quasi), ponendo dei limiti stringenti. In particolare l’esclusione delle influencer o presunte star dei social, solo ed esclusivamente ‘veri vip‘. Personaggi noti, la cui ricerca è molto difficile. Tuttavia, grazie alla Fascino, l’impresa è divenuta meno ardua.

Già era nell’aria, precedentemente, l’idea di coinvolgere la casa di produzione De Filippi nella fase dei casting del reality show, poi rimase tutto in sospeso. Adesso vi è una reale possibilità che l’edizione dei famosi veda la luce e vada in onda a gennaio 2026 – sarebbe stato triste non festeggiare questo 25° compleanno.

Per concludere, Davide Maggio, da Mia Ceran, lancia un mega spoiler legato a un papabile concorrente: “Quando ho saputo un nome provinato, ho urlato. C’entra con la cronaca nera” senza aggiungere alcunché. Si attendono le prossime settimane affinché si abbiano aggiornamenti più precisi e qualche nome.