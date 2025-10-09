Scintille a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci deve intervenire: si ferma tutto

Milly Carlucci non può restare a guardare: sta succedendo di tutto a Ballando con le Stelle.

In sole due puntate del dancing show è accaduto il finimondo – ciò fa ben comprendere la strategia attuata da Milly Carlucci. Protagonista principale Selvaggia Lucarelli – anche se, per il caso Marcella Bella, c’è stato il contributo da parte di (quasi) tutti i membri della giuria.

Ogni sabato sera accade qualcosa di sconvolgente che trascina il pubblico, lo coinvolge fino al termine della puntata. Non è solo il ballo, l’esibizione in sé costituisce una piccola parte. Trattasi delle dinamiche che ruotano attorno alla performance, sfocianti in interazioni colorite, caratterizzate da toni accesi.

Su questo punto, la padrona di casa deve intervenire. In particolare, non può lasciare che la polemica distolga l’attenzione dal programma, trasformando il divertimento in uno scontro all’ultimo sangue – benché anche il litigio aiuti gli ascolti. Ma, sovente, si esagera.

Ballando con le Stelle, non è ancora finita

Ogni diretta è un nuovo inizio, sperando che gli animi abbiano trovato pace. Non è sempre facile arginare un flusso inarrestabile, sorretto dai social e dalla stampa. In genere una bolla che esplode velocemente, sebbene possa lasciare strascichi. Comunque, Milly Carlucci dovrà attivarsi affinché si metta fine a tale conflitto.

Tuttora ci si infervora a proposito della frecciata al vetriolo di Selvaggia Lucarelli nei riguardi di Nancy Brilli. Brevemente, quest’ultima consapevole di non aver dato il massimo, durante la sua ultima esibizione, perché è stata una settimana difficile, segnata da un terribile lutto: la scomparsa della cagnolina Margot.

La giurata ha dovuto constatare però l’oggettività di quanto ha assistito, come spettatrice. Perciò, credendo di mostrarsi così imparziale, non ha mancato di sferrare il suo colpo, tra i tanti, dettato da scortese cinismo: “Non possiamo dare il bonus lutto animale domestico“. Una frase che ha scosso, non solo l’attrice romana.

Difatti ha proseguito sui social, scatenando il web e il mondo della moda. Tra le due protagoniste non è finita, spostandosi su un altro terreno di duro confronto: i social, per l’appunto. Il botta e risposta nasce da una frase della Fashion Critic Daniela Fedi che dichiara di voler scagliare un cazzotto sul volto di Selvaggia.

Il sito Dagospia riporta così: “La critica di moda attacca Lucarelli – “Ti darei un cazzotto, torna nella giungla” – per le critiche a Nancy Brilli, commossa per la perdita del suo cane“. La stella del cinema e tv condivide il contenuto di Daniela sul proprio profilo. È il turno di Selvaggia, pronta a sfogarsi, non le manda a dire.

Ritiene di non aver fatto alcuna battuta, inoltre aggiunge: “Immaginate un mondo in cui la signora della Milano bene minaccia di menarti se ti incontra. E l’altra (Nancy Brilli ndr) che lo diffonde. Bah“. Quest’ultima ha tentato di ridimensionare la vicenda a La Vita in Diretta, nonostante ci fosse rimasta male.

Qui di seguito, un estratto delle sue parole: “Cinismo no, è sfuggita una battuta, non l’ha controllata“. Probabilmente, con tali dichiarazioni, si chiude un capitolo. Tuttavia, Milly Carlucci resta sempre all’erta – benché non reagisca al momento opportuno, ride dinanzi a queste situazioni per smorzare la tensione.