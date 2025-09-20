Sciopero generale del 22 settembre, attenzione ai disagi: cosa accadrà in Emilia Romagna

Giornata complessa in arrivo per chi viaggia in Emilia-Romagna: cosa funziona, cosa no, orari tutelati e dove verificare gli avvisi ufficiali prima di uscire di casa

Il 22 settembre sarà una giornata da pianificare con attenzione. La mobilitazione è nazionale e nasce da rivendicazioni politiche e sociali che toccano più settori produttivi e della vita quotidiana.

Le sigle che hanno indetto lo sciopero generale sono USB – Unione Sindacale di Base, Cub, Adl e Sgb. L’astensione riguarda sia il lavoro pubblico sia quello privato e coinvolge comparti chiave: trasporti locali e ferroviari, scuole e università, logistica, sanità, porti e industrie.

I promotori spiegano le motivazioni in tre blocchi. Primo: la solidarietà verso il popolo palestinese, con un focus contro il “massacro a Gaza”, la deportazione e la guerra. Secondo: l’opposizione all’aumento delle spese militari e agli accordi economici e politici con Israele. Terzo: una critica alle politiche economiche italiane, tra sfruttamento, salari bassi e costo della vita in crescita.

La cornice normativa è chiara: la legge 146 disciplina gli scioperi nei servizi pubblici essenziali e impone limiti e fasce di garanzia. Alcune categorie sono escluse o sottoposte a orari protetti. Al momento il settore aereo non partecipa: non sono previsti disagi negli aeroporti principali, incluso il Marconi di Bologna.

L’impatto sul trasporto pubblico e chi rischia più disagi

Il quadro cambia quando si scende sul territorio. In Emilia Romagna lo sguardo è puntato sul trasporto pubblico locale. TPER ha aderito: a Bologna e Ferrara il servizio non è garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine.

Tradotto: bus e filovie sono coperti nelle fasce di garanzia all’inizio della mattina e nel tardo pomeriggio (prima delle 8.30 e tra le 16.30 e le 19.30); fuori da questi orari sono possibili cancellazioni e riduzioni del servizio.

Chi prende le linee ad alta frequentazione nelle ore di punta potrebbe trovare corse regolari; tra le 9 e le 16, così come in tarda serata, è prudente aspettarsi tempi d’attesa più lunghi e possibili soppressioni.

Capitolo ferrovie: i treni regionali in Emilia Romagna (gestiti da Trenitalia Emilia-Romagna) potrebbero subire cancellazioni o limitazioni. Restano in vigore le fasce orarie con servizi minimi garantiti, di norma al mattino presto e nel tardo pomeriggio.

In genere i treni “garantiti” sono indicati negli avvisi ufficiali: verifica l’elenco aggiornato sul sito regionale di Trenitalia prima di metterti in viaggio.

Chi rischia più disagi? Pendolari casa-lavoro, studenti nelle ore centrali, turnisti e chi ha visite o esami non urgenti. Il personale sanitario garantirà le emergenze, come previsto dalla normativa. Possibili rallentamenti anche in porti e interporti regionali, con impatto su logistica e consegne.

Consigli pratici per affrontare lo sciopero: Controlla gli aggiornamenti TPL: tper.it e canali social ufficiali di TPER. Verifica i treni in circolazione: trenitalia.com sezione regionale Emilia-Romagna, app Trenitalia.

Consulta le sigle sindacali per comunicati e adesioni locali: usb.it, cub.it, adlcobas.org, sindacatosgb.it. Considera alternative: anticipo dell’orario, smart working concordato, car pooling, bike sharing, percorsi pedonali brevi.