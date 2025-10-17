Segreti di famiglia, trame fino al 24 ottobre: chi ha commesso l’omicidio (insospettabile)

Circola in rete una incredibile anticipazione su cosa è successo nella soap opera turca Segreti di famiglia. Svelato il nome dell’assassino

Gli spoiler e le anticipazioni di cosa accade in un film o in una serie tv sono un vero e proprio strumento commerciale e di consenso. Se usati con attenzione e dosati nella giusta maniera sono in grado di attirare nuovo pubblico e quindi nuovi potenziali clienti delle aziende che fanno pubblicità nel girato e, in ottica internet, possono scatenare discussioni e buzz nella fan base dell’opera. Un meccanismo, al quale non sfugge un prodotto molto seguito e ammirato come la soap opera di Mediaset, Yargı, titolo originale di Segreti di famiglia.

Anzi, la soap opera diretta da Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapoğulları, nata dall’ingegno di Sema Ergenekon e interpreta, con sapienza, da Kaan Urgancıoğlu, nel ruolo del Procuratore Ilgaz Kaya e dà Pınar Deniz, che da corpo e voce all’Avvocatessa Ceylin Erguvan. In queste ore infatti, sulla soap opera turca, circola in rete uno spoiler clamoroso.

Segreti di famiglia, si scopre una verità agghiacciante

Uno spoiler che per molti telespettatori e appassionati di Segreti di famiglia rappresenta un vero e proprio plot twist, un cambio di scenario, che avrà di certo riflessi fondamentali e conseguenze dirette nel corso della narrazione. Vediamola nel dettaglio circoscrivendo il perimetro della anticipazione.

L’anticipazione riguarda Özge Işıklı una delle dipendenti dell’ufficio del Pubblico Ministero. Özge farà una confessione davvero clamorosa e sostanzialmente consegnerà il proprio destino nelle mani del Procuratore Ilgaz Kaya che, suo malgrado, dovrà ascoltare una verità nascosta e inevitabilmente incriminare la collaboratrice. Ma qual è la confessione?

Özge Işıklı confesserà al Procuratore Ilgaz Kaya di essere responsabile dell’omicidio del killer dle poliziotto Rıdvan Mete. In sostanza due spoiler al prezzo di uno. L’omicidio di Ridvan, il killer che lo ha ucciso e soprattutto come si è dipanata la vicenda. Entrando ancora più nel dettaglio Özge rivelerà che la sua morte di Ridvan era stata autorizzata da Pars generando così nella fan base social della soap opera sgomento e disagio. E c’è da scommettere che lo sgomento e il disagio si moltiplicheranno quando i telespettatori assisteranno alla dinamica dei crimini. Ma non c’è da attendere molto, le anticipazioni fornite andranno in onda nelle puntate in programma del 20 al 24 ottobre