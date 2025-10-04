Spoiler La Promessa, è incinta: scoppia lo scandalo a palazzo

Anticipazioni La Promessa seconda settimana di ottobre, brutto colpo per i Lujan: torna a casa e annuncia di essere incinta.

Nelle ultime puntate de La Promessa Jana e Manuel sono partiti in luna di miele. Il marchesino ha deciso di lasciare per qualche giorno la tenuta, dopo aver saputo che sua madre continua a comportarsi male con la sua amata. Catalina, invece, poco prima di partire per andare da sua zia, ha avuto un’emorragia che ha fatto preoccupare tutta la famiglia, tranne Cruz, che sperava di liberarsi per sempre di lei.

Il marchese ha fatto arrivare subito uno specialista che è riuscito a salvare la vita della giovane. Ha poi confidato al nobile che sua figlia sta aspettando due gemelli. Una notizia che ha scosso Alonso, già turbato dal fatto che Catalina sia rimasta incinta fuori dal matrimonio. Nelle prossime puntate- come rivelano le anticipazioni- ci sarà una nuova svolta nella trama: un’altra protagonista annuncerà di essere in dolce attesa.

La Promessa, Cruz e Alonso sono scioccati: annuncia improvvisamente di essere incinta

Nelle nuove puntate de La Promessa– in onda nella seconda settimana di ottobre- Jana e Manuel, dopo essere stati lontani dalla tenuta per qualche giorno, torneranno a casa. La giovane, quando sarà il momento giusto, confesserà al suo amato di aspettare un bambino. Una notizia che farà impazzire di felicità Manuel, che non riuscirà a trattenere l’emozione e l’entusiasmo. Ma non tutti, a quanto pare, saranno felici.

Quando la giovane annuncerà a tutta la famiglia di essere incinta, Cruz andrà su tutte le furie e si scaglierà con veemenza contro di lei. La accuserà di aver avuto rapporti intimi con Manuel prima del matrimonio. Lo stesso farà Lorenzo, che in realtà non ha mai sopportato, proprio come la marchesa, l’ex domestica. Persino Alonso si schiererà dalla parte di sua moglie, accusando i due di essere stati insieme prima della celebrazione in chiesa. Per la marchesa sarà un duro colpo accettare di diventare nonna di un bambino nato dall’amore tra suo figlio e una domestica.

Curro, invece, comincerà a provare un interesse per la nuova arrivata, Angela, la figlia di Leocadia. Si ritroverà, però, a vivere un momento di grande confusione, dato che Martina tornerà improvvisamente a palazzo. Proverà una forte curiosità per la giovane, ma si renderà conto di essere ancora sentimentalmente legato alla sua ex. Vivrà di seguito un periodo piuttosto difficile. Le anticipazioni, tuttavia, rivelano che il fratello di Jana, nei nuovi episodi, perderà la testa per Angela.