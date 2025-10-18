Spoiler La Promessa, lascia il palazzo: l’annuncio spiazza

Anticipazioni La Promessa, dal 20 ottobre 2025: dopo averci pensato annuncerà di voler abbandonare per sempre la tenuta.

La Promessa continua ad ottenere un grande successo, posizionandosi tra le soap opera più seguite trasmesse da Mediaset. Nelle ultime puntate la trama ha portato in scena le difficoltà che i Lujan stanno vivendo, a causa del rifiuto da parte di molti nobili di continuare a fare affari con loro. Una decisione arrivata in seguito alla scoperta delle vere origini di Jana. Sui giornali, nei giorni scorsi, è stato infatti pubblicato un articolo che parlava del matrimonio tra Manuel e una domestica.

Una notizia che ha destato non poco rumore e che ha portato i Lujan a finire al centro di un grosso scandalo. Lorenzo ha offerto al marchese il suo aiuto, ma al momento quest’ultimo non vuole accettare la sua proposta, soprattutto dopo i precedenti. Teme, come in passato, che possa nuovamente avere la peggio. Nelle nuove puntate non mancheranno i colpi di scena: secondo le anticipazioni un personaggio lascerà il palazzo.

La Promessa, anticipazioni ottobre: va via dalla tenuta, ha preso la sua decisione

Nelle nuove puntate de La Promessa– come riportano le anticipazioni- un personaggio andrà via dalla tenuta. Padre Samuel, dopo quanto successo con Maria- i due si sono nuovamente avvicinati- annuncerà di voler abbandonare la tenuta per tornare a vivere nel suo vecchio posto. Il parroco stava alloggiando a palazzo, a causa dei lavori in chiesa. Ha poi avuto un incidente che lo ha costretto a stare a letto e a ricevere le cure di Maria.

Preoccupato e intimorito per il suo rapporto con la domestica, vorrà lasciare la tenuta. Farà sapere poi alla servitù che potrebbe essere trasferito lontano da Lujan. Una notizia che lascerà Maria parecchio scossa. Intanto la situazione a palazzo diventerà sempre più complicata, tanto che Alonso chiederà a Romulo di preparare una lista con i possibili licenziamenti. Jana proverà, per evitare il peggio, ad avanzare una proposta per risanare l’economia della famiglia.

La giovane proporrà di sfruttare le abilità di Manuel nell’aviazione, ma i marchesi si mostreranno turbati dalla sua proposta. Pia e Ricardo vivranno un momento di grande freddezza, soprattutto dopo la confessione dell’uomo. Il maggiordomo, parlando con la domestica, le dirà di avere dubbi sui suoi sentimenti e di temere di amare ancora la sua ex moglie. Una confessione che spingerà Pia a prendere una decisione molto importante sul loro rapporto