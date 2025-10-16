Spoiler Matrimonio a prima vista, Matteo e Melissa si lasciano?

Anticipazioni Matrimonio a prima vista prossimi appuntamenti: la fine tra Matteo e Melissa è sempre più vicina.

Il matrimonio tra Matteo e Melissa, a Matrimonio a prima vista, era iniziato in modo positivo, ma con il passare delle ore la serenità che avevano instaurato si è trasformata fino a scomparire del tutto. Durante la cerimonia si sono lasciati andare ad abbracci e carezze e tutto sembrava procedere per il verso giusto, ma qualcosa è cambiato già durante la luna di miele. Lo sposo ha più volte accusato la sposa di non fargli domande.

Parole che hanno poi portato ai primi litigi che, nel corso delle ore, non si sono mai risolti. Neanche l’intervento degli esperti ha avuto la meglio, infatti tra i due, durante i giorni di vacanza, il rapporto ha continuato a raffreddarsi. Stessa atmosfera che hanno poi vissuto all’inizio della convivenza. Dato che non riescono a trovare un punto di incontro, sembra essere sempre più vicina la fine del loro matrimonio.

Matrimonio a prima vista, spoiler su Melissa e Matteo: cosa succede alla coppia

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista ha esordito su Real Time all’inizio di settembre, con la presentazione delle tre coppie. Tra Matteo e Melissa, messi insieme dagli esperti del programma, sembrava essere scoppiata la sintonia, ma qualcosa pian piano è cambiato già nel corso della luna di miele. Si sono allontanati e non si sono mai più ritrovati. Matteo, nell’ultima puntata, ha avuto parole molto dure nei confronti di sua moglie.

L’ha accusata di essere insipida e vuota e di non avere interessi nella vita. Parlando con la redazione ha fatto sapere di essere deluso per come sia andato avanti il suo matrimonio, che tutto lasciava presumere, tranne ad un continuo così nefasto. La stessa Melissa, criticata più volte da suo marito, ha confessato alla produzione che per lei Matteo ‘vale zero’. Tra i due non sembra esserci un punto di incontro e tra le varie ipotesi, non è da escludere che la fine sia vicina.

Sembrerebbe che non abbiano nessuna intenzione di continuare nel matrimonio, soprattutto Matteo, che ha ribadito di non essere entusiasta del loro rapporto e di sua moglie. Dato che a Matrimonio a prima vista i colpi di scena sono all’ordine di ogni puntata, non è comunque detta l’ultima parola. Tutto potrebbe cambiare nei prossimi ed ultimi appuntamenti, prima della scelta finale, quando le coppie dovranno decidere se continuare ad essere sposate.