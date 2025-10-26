Stai organizzando una festa a tema Halloween? Ecco delle ricette dolci e salate perfette per l’occasione

Halloween è la festa più spaventosa dell’anno ma sai già cosa preparare per quell’occasione? Ecco idee per ricette dolci e salate.

Halloween è la festa perfetta da trascorrere insieme e soprattutto i bambini amano festeggiarla perché possono travestirsi in modi spaventosi e andare di casa in casa ad esclamare “Dolcetto o scherzetto?”. Se vuoi festeggiare a casa, ecco delle idee di ricette dolci e salate.

Non solo otterrai dei piatti gustosi ma anche divertenti e colorati da vedere, fintamente spaventosi ma davvero d’effetto. Sarà un piacere vederli disposti sui vassoi e poi mangiarli. Allaccia il grembiule e prepara il buffet per la festa di Halloween.

Ricette dolci e salate per Halloween

Sicuramente i dolci saranno i protagonisti della festa: puoi sbarazzarti a modificare lievemente delle ricette che già conosci per esempio di biscotti, muffin e torte dando loro la forma di personaggi spaventosi di Halloween come fantasmi, ragnatele, zucche.

Delle idee sono i biscotti di zucchero decorati con glassa bianca a forma di fantasma. Le gocce di cioccolato fondente serviranno per creare occhi e bocca. Oppure puoi preparare dei cupcakes di ragnatela al cioccolato e decorarli con una crema di burro nera. Usa un sac à poche per creare una ragnatela sopra. Oppure ci sono i muffin di zucca, ortaggio di stagione per eccellenza: puoi mescolare la purea di zucca con spezie come cannella e noce moscata per un sapore autunnale.

Puoi anche aggiungere gocce di cioccolato o noci per dare croccantezza. Ma non dimenticare anche il salato come i finger food a forma di dita di strega usando un rotolo di pasta sfoglia e arrotolando dei würstel. La pasta va tagliata proprio in modo da simulare le unghie. Servi tutto con della salsa di pomodoro che sembrerà sangue. Oppure prepara un buon riso “Mummia”, una vera e propria insalata di riso da decorare con strisce di pasta sfoglia cotta per simulare una mummia.

Le olive nere saranno gli occhi e il risultato sarà gustoso, nutriente e bello da vedere. Infine, non dimenticare le bevande come il cocktail “Puntura del Vampiro” con succo di melograno e vodka, servito in bicchieri decorati con zucchero rosso. E le cannucce prendile a tema, come quelle a forma di pipistrello. Oppure prepara un buon punch che sembrerà sangue. Come? Con del succo di cranberry e soda limonata. Aggiungi pezzi di frutta e servi con un cucchiaio di plastica a forma di scheletro.