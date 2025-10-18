Stefano De Martino, l’incubo continua: ormai è una vera persecuzione

Un brutto sogno che continua a palesarsi, Stefano De Martino non ne esce più.

Sempre la stessa storia. Il conduttore di Affari Tuoi ne è sommerso. Notizie sul suo conto, circolanti in modo compulsivo, che riguardano la sua vita privata. Le presunte crisi con Caroline, le molteplici liaison, difficile non lasciarsi fagocitare dalla macchina del gossip, oltre a restare illeso dalla pressione mediatica.

I paparazzi lo inseguono, tale persecuzione non finirà mai. Gli occhi puntati addosso costantemente, anche la giovane fidanzata è satura di questa situazione. Si rischia di esplodere e creare, poi, danni irreparabili. Stefano De Martino mostra ormai una certa insofferenza.

Alla lista, da aggiungersi un’altra vicenda che sta divenendo sempre più logorante. Un’ombra che lo accompagnerà nei prossimi anni, forse? Non riesce a liberarsene, intrappolato da questo loop infernale. Può andare avanti senza dare troppo peso, ma non durerà a lungo. Ormai la misura è colma.

Stefano De Martino, è accaduto di nuovo

Arginare la marea, impossibile. A questo punto non resta che farsi travolgere e, nel caso, lasciarsi cullare dalle onde. La televisione è spietata, come anche il pubblico. Tuttavia, Stefano De Martino non è uno sprovveduto, che agisce senza riflettere. Le sue reazioni sono ben mirate e studiate, divenendo (quasi) inattaccabili.

Trattasi della perenne competizione con il dirimpettaio Gerry Scotti su Canale 5. Il conduttore di Rai1 gioca su questa rivalità – l’arma migliore è l’ironia – ma non mancano situazioni che lo costringono a ricordare chi lo sfida ogni sera – poche settimane fa, il Dottore gli dedicò il jingle de La Ruota della Fortuna.

Lunedì 13 ottobre, puntata di Affari Tuoi. Stefano chiede alla nuova concorrente di presentarsi: “Buona sera a tutti, sono Marianna, vengo da Melito in provincia di Napoli, sono chirurgo vascolare“. Il padrone di casa ha un sussulto: “A casa, forza! Noi siamo passati dai laureati ai chirurghi vascolari, direi che stiamo esagerando“.

Naturalmente, detto scherzosamente – a tal riguardo, si rammenti la frase pronunciata da Pier Silvio Berlusconi, durante l’incursione nello studio del game-show di Gerry, secondo il quale su Rai1 i concorrenti vincono senza meriti, solo grazie alla fortuna. È al telefono con il Dottore, a un certo punto si insospettisce.

Rivolgendosi alla signora Marianna, le domanda: “Ha fatto il provino per qualche altro gioco? Non l’hanno presa ed è venuta qua“. La ‘pacchista‘ ammette: “Veramente sì, La Ruota della Fortuna“. L’incubo si manifesta sotto ogni forma, veste o volto angelico, in tal caso. Stefano De Martino esclama: “Lo sapevo io!“.

Magari una gag preparata, tuttavia ne risulta inequivocabile il senso ovvero solo i laureati, illustri e luminari transitano su Canale 5 e, solo dopo, tentano l’accesso in Rai, come ripiego. Niente di vero, una boutade, ma perseverare in tal modo aiuta a mantenere alta l’attenzione su entrambi i fronti, tanto purché se ne parli.