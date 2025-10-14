Svolta clamorosa a Il Paradiso delle Signore: cambiamento drastico in arrivo. Spoiler 23/10

Il Paradiso delle Signore 10, le anticipazioni fino al 23 ottobre: un colpo di scena clamoroso che porta un cambiamento drastico.

Ottobre sarà un mese decisivo per le trame de Il Paradiso delle Signore 10 e dunque, dai prossimi episodi, dobbiamo aspettarci davvero di tutto. In queste ultime puntate, stiamo vedendo Adealaide alle prese sia con il trasloco che con i preparativi del matrimonio, sebbene gli ostacoli non manchino: il suo vestito ha subito dei danni.

Intanto, Rosa è vittima di un approccio misterioso in strada, che si rivela poi essere Sacchi; una molestia che si trasforma in una vera e propria aggressione, che ha lasciato l’ex venere piuttosto scossa e l’ha fatta riavvicinare per l’ennesima volta a Marcello.

Rosa, così come Adelaide e anche Johnny, il cugino di Delia rimasto a Milano, saranno protagonisti delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10: che succederà fino al 23 ottobre? Una decisione importante è pronta a cambiare tutto…

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler al 23/10: la decisione importantissima

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di BlastingNews per i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 10, in onda su Rai 1 fino al 23 ottobre, le trame vedranno grande protagonista Rosa. Dopo l’aggressione e l’incontro con Marcello, la giornalista arriverà a prendere una decisione importantissima sul suo futuro.

Non è chiaro di cosa si tratti, ma dovrebbe comunque essere influenzata dai recenti avvenimenti; nonostante quanto successo in viaggio per Triste, Marcello ha chiesto alla contessa di andare a vivere insieme ed è intenzionato a sposarla. Per questo, Rosa potrebbe anche decidere di ritornare a Bologna, anche se a Milano lascerebbe una carriera professionale piuttosto florida.

Marcello, intanto, confessa a Matteo quanto successo durante l’aggressione di Rosa, nonostante provi a ritrovare un equilibrio con Adelaide, in vista delle recenti nozze. Intanto, Johnny si troverà ancora senza una dimora e verrà sorpreso mentre dorme sul ballatoio da Ciro; il signor Puglisi si arrabbierà, e non poco, ma Mimmo troverà una soluzione.

Quanto agli altri personaggi, non mancano le anticipazioni. Non sapendo come comportarsi con sua figlia Caterina, Fulvio chiederà consiglio a Concetta; la venere intanto si apre con le sue colleghe e confessa di essere fidanzata con un uomo misterioso. La confessione aumenta il mistero intorno alla ragazza: di chi si tratta? Lo scopriremo nelle prossime puntate, così come assisteremo all’incredibile matrimonio di Adelaide e Marcello.