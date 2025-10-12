Tempesta d’amore anticipazioni 13-17 ottobre: il dramma di Alexandra

Le anticipazioni per le puntate in onda dal 13 al 17 ottobre di Tempesta d’amore: il dramma di Alexandra è incredibile.

Sono puntate piuttosto concitate, queste di ottobre, per Tempesta d’amore: la nota soap tedesca continua ad andare in onda su Rete 4 tutte le mattine e, come succede ormai da tantissimi anni, gli spettatori rimangono sempre sorpresi da quello che succede al Fürstenhof!

Le ultime trame hanno visto Alexandra al centro di un triangolo amoroso: dopo aver scoperto del tradimento di Christoph si è innamorata di Tom, ma proprio quando tutto sembrava procedere per il meglio lo chaffeur ha mostrato una gelosia fuori dal comune.

Per questo, Tom ha inscenato la sua morte per far ricadere la colpa su Christoph, che è stato arrestato proprio con l’accusa di omicidio. Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Secondo le anticipazioni trapelate, Alexandra vivrà un vero e proprio dramma proprio a causa di Tom…

Tempesta d’amore, trame 13-17 ottobre: la follia di Tom fa vivere un incubo ad Alexandra

Secondo le anticipazioni riportate da BlastingNews, nelle prossime puntate della soap tedesca si scoprirà, grazie ai filmati di videosorveglianza, che Tom è vivo e vegeto ed ha cercato di incastrare Christoph. Scarcerato, l’uomo si riavvicinerà ad Alexandra, tanto da riaccendere la folle gelosia di Tom. L’ex chaffeur, fuori di sé, deciderà quindi di rapire Alexandra, segregandola in un casolare isolato. La donna, terrorizzata, proverà a far ragionare Tom, ma non riuscirà nel suo intento: Alexandra riuscirà a liberarsi?

Nel frattempo , Helene racconterà la verità su Gunther a Tonia, che deciderà così di chiudere i rapporti con l’uomo. Ana e Natalie, mentre si prendono cura di un pony, si avvicinano in maniera decisiva; Ana offre anche un aiuto economico a Natalie, che si sentirà in colpa per averle mentito su Philipp. Poco dopo, Ana scoprirà che il fidanzato aveva già finanziato il rifugio per animali di Natalie, molto tempo prima che lei arrivasse in città.

Al Furstenhof tornerà poi Valentina, pronta a trascorrere delle vacanze insieme a nonno Werner; invece di riposarsi, però, finirà per aiutare Greta in cucina, data la mancanza di personale. Infine, Philipp verrà aggredito da Vincent e Ana pretenderà le scuse del veterinario, mentre Helene deciderà invece di aiutare Gunther a riconquistare Tonia, anche se non sembra provare dei sentimenti forti per la sua ex. Come sempre, tanti eventi da non perdere nel consueto appuntamento su Rete 4.