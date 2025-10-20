TFR in busta paga: richiedilo ora e ricevi 1.400€ a novembre

Anche se non tutti ne sono consapevoli, puoi chiedere il TFR in busta paga. Nel momento in cui lo richiedi ora, puoi ricevere fino a 1.400 euro sullo stipendio di novembre. Andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta e che cosa sapere a riguardo.

Dal punto di vista economico è noto che la situazione in Italia è a dir delicata, dal momento che per tantissime famiglie è davvero molto, molto difficile arrivare alla fine del mese per una serie di fattori che incidono da questo punto di vista. Uno dei grandi temi senza dubbio è sicuramente quello degli stipendi, che sono fermi da troppo tempo e che ormai non riescono più a reggere botta davanti a questo enorme ed indiscriminato aumento dei prezzi. In tal senso, ogni prodotto ha raggiunto dei costi decisamente più alti e diminuisce il potere di acquisto per le famiglie.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, si può rendere necessaria una integrazione rispetto all’importo di base che viene percepito. In tal senso, anche se non tutti lo sanno, si può ottenere e ricevere il TFR in busta paga. Puoi ricevere anche 1400 euro ed essendo potenzialmente una svolta importante da questo punto di vista. Andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta e che cosa bisogna sapere da questo punto di vista.

TFR in busta paga: ecco tutto quello che c’è da sapere e quando si può richiedere

Anche se non tutti ne sono consapevoli, è possibile richiedere il pagamento anticipato del TFR, che comunque viene indicato in termini di importi in maniera mensile in busta paga. Attenzione, però, dal momento che questo è possibile solo a precise e determinate condizioni. In primo luogo, nell’arco di un rapporto di lavoro, è possibile richiederlo solo ed esclusivamente una volta. Per quanto riguarda l’importo che va a caratterizzare questo anticipo, esso può arrivare fino al 70-75% del TFR maturato.

La richiesta per avere questa cifra va fatta entro il 20 ottobre 2025 tramite una domanda scritta da far pervenire all’azienda, preferibilmente utilizzando come mezzo una raccomandata. La tassazione sull’anticipo è separata ed è agevolata dal punto di vista fiscale (mediamente intorno al 18%) rispetto alla tassazione ordinaria (tra il 23% e il 35%).

L’anticipo, però, e questo è un elemento assolutamente centrale, è concesso solo ed esclusivamente in casi eccezionali e motivati. Per esempio come spese sanitarie, acquisto prima casa o congedi specifici. Se lo richiedi ed hai i requisiti per ottenerlo, a novembre potresti ottenere, se è la cifra che ti spetta, anche 1.400 euro, per fare un esempio.