Un posto al sole ottobre, cosa succede tra Guido e Claudia: brutto colpo per Mariella

Spoiler nuovi appuntamenti Un posto al sole, dramma per Mariella: Claudia torna improvvisamente nella vita di Guido.

Nelle ultime puntate di Un posto al sole Mariella e Guido hanno avuto modo di riavvicinarsi dopo mesi di distanza. L’uomo l’aveva tradita con Claudia, con cui ha poi iniziato una relazione. I due sono stati insieme diverse settimane, fino a quando hanno deciso di prendere strade separate. Il vigile, pian piano, ha capito di provare ancora qualcosa per sua moglie, ma inizialmente, nonostante i tanti tentativi, lei era restia a lasciarsi andare.

Soltanto di recente Mariella è apparsa più sicura del cambiamento di Guido e ha deciso di concedergli una seconda possibilità. Attualmente si stanno vivendo in maniera serena, anche se la vigilessa ha paura di poter stare male. Teme che l’uomo possa avere un nuovo improvviso ripensamento. Nelle nuove puntate, in effetti, Mariella scoprirà il vigile insieme a Claudia e per lei sarà un duro colpo.

Un posto al sole, anticipazioni: Mariella vede Guido e Claudia insieme

Nelle nuove puntate di Un posto al sole Guido si troverà a passare un momento tranquillo con Claudia, dopo la richiesta di quest’ultima di incontrarsi. I due, a quanto pare, hanno messo da parte il passato e sembra che non abbiano intenzione di avvicinarsi di nuovo sentimentalmente. Solo che Mariella, vedendoli insieme, avrà una reazione molto dura, e farà improvvisamente dei passi indietro nella loro relazione.

A quanto pare i tentativi del vigile di riconquistare la sua fiducia saranno del tutto cancellati. Dovrà di nuovo rimboccarsi le maniche per far capire alla sua compagna di non voler avere nessun rapporto amoroso con Claudia. Marina, invece, dopo averci a lungo pensato, metterà insieme i pezzi per formulare un nuovo piano capace di far cadere i Gagliotti, in particolare Gennaro. Ne parlerà con Roberto mostrandosi sempre più spietata.

Nei prossimi episodi ci sarà un altro evento che cambierà il corso della trama: Castrese, a causa delle richieste assurde di Vinicio, avrà un malore durante il lavoro. Verrà trovato a terra da suo fratello e una volta portato in ospedale i medici gli faranno capire che deve rallentare il ritmo a lavoro e nella vita personale. La presenza di suo padre non lo aiuterà, dato che Espedito si mostrerà poco comprensivo, per questo Mariella interverrà per difendere suo nipote. La donna, tuttavia, si lascerà andare ad una scomoda verità per suo zio.